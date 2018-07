Pokémon Go te dará sólo tres horas para atrapar a Zapdos

Niantic

Atención, fanáticos de Pokémon Go: este sábado tendrán la oportunidad de atrapar a Zapdos.

El legendario pájaro está haciendo su regreso, aunque será por muy poco tiempo, según un anuncio que lanzó la compañía este martes. Desde las 11 a.m. hasta las 2 p.m. hora del Pacífico del sábado, 21 de julio, los jugadores podrán capturar Zapdos en Raid Battles. Durante ese tiempo, todos los Zapdos capturados conocerán el ataque Fast Attack Thunder Shock, que ciertamente suena útil. Incluso, si tienes un poco de suerte podrás encontrarte con un Shiny Zapdos (los Pokémon brillantes son una rareza dentro del juego).

Además si pones a girar un Photo Disc dentro de un gimnasio durante este evento de tres horas, podrás obtener hasta cinco pases para incursiones de forma gratuita. Los jugadores generalmente sólo reciben uno por día.

El desarrollador de Pokémon Go, Niantic, acaba de anunciar una política de tres ataques para evitar trampas. Eso puede incluir mentir sobre tu ubicación al modificar el GPS de tu teléfono o al usar algún software de terceros para acceder a clientes del juego o backends no autorizados de Pokémon Go. La primera será una advertencia, la segunda será una suspensión y a la tercera, tu cuenta quedará cancelada de forma permanente.