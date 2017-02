Agrandar Imagen Chesnot/Getty Images

Pokémon Go fue sin dudas la estrella del 2016. El videojuego logró ganar US$1,000 gracias a los pagos dentro del app que los jugadores pueden pagar para obtener mayores beneficios y luchar con más herramientas para ser tan buenos entrenadores como Ash Ketchum de Pueblo Paleta.

El dato pertenece al más reciente informe de la compañía de análisis Sensor Tower. Esta cantidad de dinero es el resultado de estar disponible en más de 150 países en iOS y Android.

El otro videojuego millonario de 2016, Clash Royale, apenas logró hacer US$550 millones en sus primeros seis meses de existencia, mientras que Pokémon Go logró la astronómica cifra en el mismo tiempo.

En un reporte Techcrunch recuerda un informe del sitio App Annie, que asegura que los desarrolladores de iOS y Android ganaron alrededor de US$35,000 millones en 2016, lo que deja claro la importancia de las ganancias de Niantic con Pokémon Go, que logró US$1,000 millones por si solo.

Sensor Tower asegura que mientras durante su máximo tope de popularidad Pokémon Go logró alcanzar un récord máximo de recaudación diaria de US$18 millones, actualmente está entre US$1.5 y US$2.5 millones, aunque el equipo detrás de la aplicación trabaja para que haya curvas pronunciadas que les hagan ganar más dinero.

Por ejemplo, Techcrunch asegura que eventos como el de Halloween -- en el que los caramelos valían el doble y algunos pokémons aparecían más de lo común - la empresa logró duplicar el estimado diario.

Desde luego, la última palabra sobre Pokémon Go no está dicha, y mucho menos después de su llegada a Corea del Sur, uno mercado importante para el sector de los videojuegos. Y tú, ¿ya los has atrapado a todos?