Justo a tiempo para la Navidad, el videojuego sensación del año te acompañará en tu Apple Watch.

Niantic, la compañía desarrolladora de Pokémon Go este jueves lanzó la versión del juego para los relojes inteligentes de la gigante de Cupertino. Apple anunció a principios de septiembre que el app llegaría al Apple Watch a finales de año y no nos defraudó.

Sin embargo, al ser en un reloj, Pokémon Go no se puede jugarde la misma forma. Para algunas cosas como cazar pokémons, necesitarás tu celular, pero para otras el reloj será suficiente. Esto incluye recibir notificaciones de dónde encontrar pokémons, pokéstops y sobre los huevos a punto de eclosionar. El app también se conectará al app de Salud para medir la distancia que caminas durante tu recorrido diario.

Para comenzar a usar Pokémon Go en tu Apple Watch, debes actualizar el app Watch en tu celular, reactivarlo y luego esperar que se instale en el reloj. No te desesperes si tarda en instalarse en el reloj.

El traer Pokémon Go al Apple Watch podría instar a algunos usuarios a volver a usar un app que muchos tenían olvidado, aunque hay millones de personas con un celular que no se han comprado un Apple Watch. Por lo tanto, se rumora que Niantic podría también estar preparando su propia banda para videojuegos de realidad aumentada. Las pulseras parecen ser populares, ya que la Pokémon Go Plus, que cuesta US$34, está agotada en el sitio de accesorios de Niantic.

De todos modos, para animar a los usuarios, Niantic en las pasadas semanas anunció acuerdos con StarBucks y Sprint para convertir su tiendas en pokéstops. Habrá un total de 18,300 de pokéstops nuevas, según Niantic.