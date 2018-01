¿Juegas 'Pokémon Go' en un iPhone? Mejor actualiza a iOS 11

Agrandar Imagen Morten Falch Sortland; Morten Falch Sortland, Getty Images

Jugar Pokémon Go en un iPhone es sólo sonrisas y diversión… hasta que te das cuenta que ya no lo podrás jugar si tienes un teléfono no compatible con iOS 11.

El martes, Niantic anunció que su popular juego ya no funcionará en ningún iPhone que no se pueda actualizar a iOS 11, como el iPhone 5 y el iPhone 5C. Esto debido a que la aplicación tendrá nuevas funciones y dichos modelos no son aptos para ejecutarlas.

Niantic dice que el cambio será oficial a partir del 28 de febrero del año en curso. Por lo pronto, los usuarios tienen la opción de comprar un iPhone más reciente, pasarse a Android o simplemente dejar de jugar Pokémon Go.

La lista de dispositivos obsoletos para jugar Pokémon Go son los siguientes:

iPhone 5C

iPhone 5

iPad de segunda, tercera y cuarta generación

iPad mini de primera generación

Si se toma en cuenta que de esta lista, el más joven de los productos fue lanzado en 2013 y el más viejo en 2011, hablamos de dispositivos con entre cinco y siete años de su debut, que se están quedando obsoletos. Así que es algo normal que se vayan quedando sin compatibilidad con aplicaciones recientes y que necesitan de más recursos.

El fin de compatibilidad puede ser en parte debido a que Pokémon Go se volverá más real gracias a ARKit, el software para optimizar aplicaciones a la realidad aumentada. Niantic ya dijo que la aplicación optimizada a la realidad aumentada llegaría pronto.