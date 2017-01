'Pokémon Go' llega a entrenadores pokémon en Corea del Sur

Después de una larga espera, Pokémon Go llega este martes a Corea del Sur.

El desembarco se hizo oficial desde la cuenta del juego de Niantic en Twitter. "Estamos emocionados de anunciar que Pokémon Go está disponible oficialmente en Corea del Sur. ¡Levántate y ve!", dice la empresa en la red social.

We're excited to announce that Pokémon GO is now officially available for download in South Korea. Get up and GO! https://t.co/68SQ9WaWy0