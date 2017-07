Jefe de Niantic culpa a las telefónicas por el desastre de Pokémon Go Fest

Daniel Boczarski/Getty Images

El primer Pokémon Go Fest en Chicago el sábado fue un tremendo desastre, pero ¿de quien fue la culpa?

El presidente ejecutivo de Niantic, John Hanke, dijo que los problemas de software impidieron que algunos jugadores pudieran conectarse al juego, pero que el mayor problema fue la congestión de las redes móviles.

Pokémon Go Fest se suponía que juntaría a los fanáticos del juego de realidad aumentada para perseguir a las coloridas criaturas Pokémon. En cambio, los jugadores en el evento se quejaron de que no podían acceder a la aplicación móvil y lamentaron las largas filas que les hacían perder importantes acontecimientos. Cuando Hanke subió al escenario durante el evento, fue recibido con rechiflas y gritos de "¡No podemos jugar!".

El martes, Hanke expuso lo que salió mal con el evento de Chicago en una larga entrada de blog. Mientras que un problema de software de juego fue "resuelto" rápidamente, Hanke dijo que muchos jugadores no pudieron acceder a Pokémon Go o Internet durante todo el día debido a la congestión de la red celular.

"Un problema más prolongado fue causado por la sobresaturación de las redes de datos móviles de algunos proveedores de la red", escribió Hanke en el blog. "Esto hizo que muchos asistentes no pudieran acceder a Pokémon Go o otros servicios de Internet".

Hanke dijo que las principales operadoras recibieron estimaciones detalladas sobre asistencia y datos requeridos. Añadió que algunas compañías también "desplegaron Cellular on Wheels (COWs) para ampliar su capacidad". Al parecer esto todavía no fue suficiente para apoyar a la multitud de jugadores de Pokémon Go.

Niantic se ofreció a devolver las entradas para el evento y dio a todos los asistentes US$100 en Pokemonedas, la divisa del juego en juego, y un Pokémon legendario.

Hanke dijo también que la compañía utilizaría lo ocurrido como una experiencia de aprendizaje para otros eventos de Pokemon Go programados para este verano.