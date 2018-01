Niantic

Hace ya un año y medio que Pokémon Go conquistó nuestros corazones -- muchos nos enamoramos e incluso le abandonamos -- pero en China, uno de los países más ricos del mundo en videojuegos y con mayor tradición, aún no han podido atrapar a Pikachu.

Aunque los chinos aún no conocen lo que es ir de poképaradas o luchar en un gimnasio, no deben preocuparse. John Hanke, presidente ejecutivo de Niantic, les tiene cubierto, y ha prometido no olvidarse de ellos.

Según reportó Gamespot, sitio hermano de CNET y CNET en Español, citando al Financial Times, Hanke asegura que el videojuego llegará a China, aunque de momentos se desconoce su fecha de lanzamiento.

La empresa está trabajando con un desarrollador local llamado NetEase para hacerlo posible. "Tenemos la absoluta intención de llevar nuestros juegos existentes a China", dijo Hanke al Financial Times "Más allá de eso, hay oportunidades para desarrollar juegos en China, tanto para el país como para el mundo".

Además de Pokémon Go, Niantic continúa operando y apoyando su juego AR Ingress. Uno de sus próximos títulos más grandes es Harry Potter: Wizards Unite, que también será un título de realidad aumentada.

El año pasado un reporte de Reuters aseguraba que el gobierno chino no tenía ningún interés en permitir juegos de realidad aumentada debido a las preocupaciones sobre la seguridad de la información de los ciudadanos. En particular, la Asociación de Publicaciones de Audio y Video de China, dijo que existía una "amenaza a la seguridad de la información geográfica y una amenaza al transporte y la seguridad personal de los consumidores".

La versión final que se lance en China puede ser diferente a la occidental debido a los permisos que haya concedido o no el gobierno.

En el pasado los gobiernos de occidente también han estado preocupados por Pokémon Go, debido a que la aplicación utiliza Google Maps para trazar la posición del usuario, algo que incomoda por la pérdida de privacidad y posibles problemas en el futuro con la huella digital de los jugadores.