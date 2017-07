'Pokémon Go' cumple un año y su creador nos habla de su retoño

Sean Hollister/CNET

Hace un año, el 6 de julio de 2016, Pokémon Go se adueñó del mundo. De muchas maneras, fue el app de más rápido crecimiento de todos los tiempos.

Un año después, el videojuego sensación del verano pasado sigue dando de qué hablar: según Niantic, la desarrolladora de Pokémon Go, 65 millones de personas lo juegan cada mes.

Para poner esta cifra en contexto, considera lo siguiente: Uber tiene 40 millones de usuarios al mes. Todos los juegos populares de Blizzard — World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Diablo, StarCraft y demás — suman entre todos 41 millones de usuarios al mes.

Para entender la envergadura y alcance de Pokémon Go, tienes que considerar los juegos más populares del mundo como League of Legends (100 millones de usuarios) o apps tan populares como Pandora (77 millones de usuarios) o Spotify (140 millones de usuarios).

Para marcar el primer aniversario de Pokémon Go y entender su impacto en la industria y en el mundo, conversamos con el fundador y presidente ejecutivo de su desarrolladora Niantic, John Hanke

¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de que Pokémon Go iba a ser un videojuego sensación?

Hanke: Habíamos lanzado el juego en unos cuantos países, y tenía que ir a Japón en medio del despliegue del juego. Estaba en Japón con mi hijo mayor, que estaba yendo a la universidad, y habíamos ido a Kioto para pasear antes de un evento de Ingress en Tokio el fin de semana próximo.

Kioto es un lugar hermoso, silencioso y espiritual. Estamos visitando unos templos budistas y algunos bosques cuando empecé a recibir mensajes de texto de mi esposa. Me había mandado algo que había salido en Colbert Report y en Jimmy Fallon, y tuits de famosos y deportistas.

Para mí, fue un momento extraño porque estaba en este lugar tan callado, y estaba frente a esta cosa loca que no podía entender. No tenía una buena conexión a Internet, y no la quería, porque estaba tratando de tomar un descanso con mi hijo. Recibía actualizaciones fragmentadas, pero fue uno de esos momentos en que dije "¡Santo cielo!".

Creo que cuando el tema empezó a rondar los programas de televisión de comedia, me di cuenta de que llegó un momento en que la cultura popular conocía [del juego] y era algo que no nos esperábamos.

¿Cómo cambió tu vida?

Hanke: En realidad, mi vida no ha cambiado. Me considero afortunado de que puedo subirme a una bicicleta, a un ferry, cruzar la hermosa bahía [de San Francisco] todos los días, venir al trabajo y pensar en cómo crear juegos divertidos que hagan que la gente salga a ejercitarse.

Hemos crecido y ya no nos tenemos que preocupar tanto como antes de temas financieros. Ya podemos pensar más a futuro, con más ambición, pero en término de nuestras operaciones diarias, no ha cambiado mucho. Nos encantaba lo que hacíamos antes, nos encanta lo que hacemos ahora, y así procedemos.

Existe la creencia de que Pokémon Go fue un éxito pasajero, porque una persona común y corriente pensaría que el juego no es tan popular como antes. Pero el juego sigue siendo muy popular y rentable. ¿Puedes explicar por qué existe esta discrepancia?

Hanke: No creo que ningún juego en la historia ha experimentado un momento en la cultura popular como Pokémon Go. La forma en que se ha esparcido por el mundo, de una manera tan veloz en tan poco tiempo, estableció un estándar muy alto para decir ahora "Oh, ya no es tan popular ahora como lo fue en julio o agosto de 2016".

Pasamos definitivamente por el período en el que la gente decía "Ah, ya no hay multitudes de personas en Central Park todos los días como en julio o agosto, entonces, obviamente nadie está jugando Pokémon Go".

Ese momento cúspide en la conciencia de la cultura popular ya ha pasado, pero después de eso vino la fase de ser un videojuego muy exitoso.

¿Cuán grande es Pokémon Go ahora? ¿ Cuánta gente lo juega todos los días?

Hanke: Hemos reportado algunos números públicamente...

En este momento, el publicista dice: "En abril, 65 millones de personas estaban jugando el videojuego cada mes".

Hanke: Es un número elevado. Lo puedes comparar con la audiencia total de otras empresas de videojuegos móviles, que añaden y suman todos sus juegos.

El juego es rentable, lo que nos hace a nosotros rentables, lo que es maravilloso porque nos da los recursos para proyectarnos a largo plazo y pensar en nuevos proyectos como también en invertir más en Pokémon Go. Hemos duplicado el tamaño del equipo que trabaja en Pokémon Go desde que se lanzó el juego, y aún existen cientos de pokémons que no se han introducido al juego.

¿Ahora qué sigue?

Hanke: Nuestro enfoque el resto del verano es tomar la función de los gimnasios y redadas que acabamos de lanzar y expandirla con eventos más grandes. Tenemos un plan para Chicago [la llamada Pokémon Go Fest] que le permitirá a la gente en el evento y fuera del evento jugar juntos de formas interesantes ...

¿Puedes hablar un poco más a futuro? ¿Hacia dónde crees que se dirige el juego al largo plazo? Intercambios, batallas con otros jugadores…

Hanke: Temáticamente, lo social es el atributo clave sobre el que estamos armando funciones. Así que el evento en Chicago, como el evento en Yokohama en Japón, todos esos se basarán en esas funciones sociales, y estaremos haciendo que esas funciones sociales sean más robustas de varias formas. Más allá de eso, batallas de jugador contra jugador y los intercambios son cosas que estamos considerando para las próximas funciones. No hemos fijado nada en ese sentido aún, pero son cosas de las que hemos hablado antes y de las principales en cuanto a las cosas que queremos hacer próximamente. Debido a que ambas funciones tienen que ver con este aspecto del mundo real, social y colaborativo que son realmente nuestra esencia.

Eres de las personas que han creado un juego tan importante que hay gente que se ha muerto, o que ha matado a otra gente mientras jugaban. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Hay algo que hubieras hecho diferente?

Hanke: Intentamos hacer nuestros juegos lo más seguros posible. Nosotros, creo, tenemos las mejores prácticas de la industria en cuanto a intentar disuadir a la gente de usar nuestra aplicación si es que están manejando o haciendo otra cosa donde se pueden distraer. Creo que el uso de teléfonos mientras se está distraído es algo a lo que toda la industria en todo el mundo le está poniendo más atención.

Le decimos a la gente "no jueges si estás manejando", y verificamos que no estés manejando, y hay un bloqueo de velocidad que se acciona para evitar que la gente juegue cuando se moviliza a ciertas velocidades. Sentimos que estamos haciendo todo lo que podemos dentro del app para disuadir eso, y me dio gusto ver que Apple llevó eso a un nivel más alto dentro de su sistema operativo [se refiere a la nueva función de No Molestar Mientras Manejo] en el WWDC más reciente.

