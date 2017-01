Agrandar Imagen The Pokemon Company

Pokémon anunció el martes Pokémon Duel, un juego para iOS y Android en el que podrás jugar con hasta seis criaturas y combatir con tus amigos.

El juego es gratuito (con compras internas) y ya se puede descargar desde el App Store para iOS y Play Store para Android.

El punto de Pokémon Duel es totalmente distinto al de Pokémon Go -- un juego que ni siquiera es desarrollado por The Pokemon Company. La diferencia es simple y salta a la vista: Pokémon Duel no tiene nada que ver con la realidad aumentada.

En Pokémon Duel, cada usuario debe crear un equipo de seis criaturas para conquistar el terreno del otro jugador. Los pokémones se enfrentarán entre sí para llegar al otro lado del tablero, y el primero en lograrlo ganará la batalla.

El lanzamiento de este nuevo juego basado en el anime y los criaturas llega en un momento en el que la franquicia se ha convertido en una gallina con huevos de oro. Bajo la licencia con Niantic, The Pokemon Company ha percibido ganancias por Pokémon Go, los nuevos títulos Sun y Moon para 3DS han sido un éxito y la compañía prepara una nueva entrega para la Nintendo Switch.