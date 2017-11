Podrás ver la nueva 'Jumanji' antes, si tienes Amazon Prime

Frank Masi

Bienvenidos a la jungla a todos los clientes de Amazon Prime: si están suscritos al servicio en Estados Unidos podrán ser los primeros en ver la nueva versión de la cinta Jumanji.

Jumanji: Welcome to the Jungle es una cinta protagonizada por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart y Jack Black, quienes representan a unos niños que son absorbidos por un videojuego mágico. Los suscriptores Prime en Estados Unidos podrán ver la cinta solo el 8 de diciembre, más de una semana antes del estreno general programado para el 20 de diciembre. Si eres suscriptor de Prime podrás comprar hasta 10 boletos para proyecciones en los cines selectos de Regal, ArcLight, National Amusements o AMC theaters, a través de Atom Tickets —revisa aquí amazon.com/Jumanji los detalles.

Curiosamente, aunque Amazon hace películas en estos días, Welcome to the Jungle no es una de ellas. Las cintas financiadas por Amazon, como Manchester By The Sea y You Were Never Really Here consigues proyecciones limitadas en teatros antes de estar disponibles en el servicio de streaming de Prime. Esta es la primera vez que una película se pone a disposición exclusiva de clientes Prime.

Amazon aún no ha confirmado si la oferta estará disponible en otros países donde su servicio Prime esté disponible.