20th Century Fox

Sabemos lo mucho que echas de menos a Brangelina. No te apures, puedes revivir algunos de los mejores momentos del matrimonio formado entre Brad Pitt y Angelina Jolie viéndolos enamorarse de nuevo en la película de espías Mr. and Mrs. Smith. El filme estará disponible el año que viene en Amazon Prime Video junto al resto del catálogo cinematográfico de New Regency, con títulos como Heat o L.A. Confidential.

Amazon y New Regency acaban de firmar un acuerdo internacional para que los miembros Prime Video de más de 200 países puedan ver en streaming o descargar estos títulos de la productora cinematográfica. Las oscarizadas Birdman, The Revenant o Gone Girl estarán de hecho disponibles antes de 2018.

Así que ya sabes, ve haciendo planes con la combinación pizza y una de Alejandro González Iñárritu.