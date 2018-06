Los 17 poderes del bebé Jack-Jack en Incredibles 2

Pixar

Si todavía no has visto Los increíbles 2 y no quieres spoilers, deja esto y vete a verla. Seguir leyendo sin haber visto la película no es diferente a ponerse una capa para luchar contra el crimen. Simplemente es mala idea.

Hacia el final de Incredibles 2, Mr. Incredible declara de forma entusiasmada que su hijo pequeño Jack-Jack tiene "¡17 poderes!". En ese momento decidí tratar de nombrar todos los superpoderes que el pequeño luce en la nueva película de Pixar, después de haberla visto sólo una vez.

Algunos de ellos tal vez son un poco agarrados por los pelos, si has observado alguno que yo no vi, por favor menciónalos en la sección de comentarios. Si puedo verificarlos, los añadiré a la lista.

Multiplicación

Jack-Jack puede hacer múltiples copias de sí mismo. Esto pasa por lo menos tres veces en la película: una de ellas durante una pelea con un mapache, otra en casa de Edna Mode y otra vez durante al final de la película en el barco.

Transformación en demonio

Jack-Jack se puede convertir en una especie de demonio de color morado. Este poder parece desencadenarse cuando se enfada, sobre todo si no le dan galletas. Jack-Jack también usó este poder en la primera de los Increíbles.

Fuego

Jack-Jack se inflama como una especie de Antorcha Humana. Parece poder funcionar con normalidad a pesar de estar en este estado, pero todo lo que toca arde.

Ojos láser

Los ojos de Jack-Jack disparan chorros láser de color verde. Es algo que vemos varias veces a lo largo de la película.

Crecimiento

Jack-Jack crece hasta medir varios pies de altura y anchura y parece poder hacerlo a su antojo. También parece que en este estado sea mucho más fuerte.

Saltos interdimensionales

Jack-Jack puede cruzar varias dimensiones. Cuando está en otra dimensión (en la película se insinúa que viaja a más de una dimensión), la gente que se ha quedado en la dimensión del bebé sigue pudiendo oírlo. Por desgracia en la película nunca llegamos a ver estas otras dimensiones.

Metamorfosis



Unos pocos minutos después de conocer a Edna, Jack-Jack transforma sus rasgos faciales para parecerse a ella. Incluso copia el pelo de ella.

Superfuerza

Jack-Jack se pelea con un mapache que hay en el jardín de su casa para demostrar su fuerza. También tira algunas sillas de jardín con una sola mano y como si fueran juguetes ligeros.

Invulnerabilidad

A pesar de estar peleándose durante varios minutos con un mapache que tiene pezuñas afiladas, Jack-Jack no tiene ni un rasguño. Bob lo menciona en la película.

Flotar

Jack-Jack puede hacerse ligerísimo y flotar incontrolablemente. No vuela, es más bien que flota.

Telequinesia

En al menos dos ocasiones, Jack-Jack demuestra tener un poco de telequinesia: cuando se pelea con el mapache y en el barco al quitarle las gafas a Elastigirl sin siquiera tocarla.

Vuelo provocado por estornudos

Al menos en dos ocasiones, la fuerza de los estornudos de Jack-Jack hacen que se alce en el aire como si fuera un cohete. Por suerte suele usar sus habilidades para atravesar paredes para no pegarse contra el techo.

Emisión eléctrica

Esto sólo pasa durante un breve instante en la película. Puedes verlo en el GIF que incluimos a continuación.

Atravesar paredes (y cristal)

No está claro si Jack-Jack se hace intangible para atravesar paredes o si cambia las propiedades físicas de la pared para poder atravesarla. En todo caso, funciona.

Convertirse en metal

Voy a admitir que no vi este poder demostrado en Incredibles 2 pero Jack-Jack convierte su piel en una especie de metal líquido al final de la primera película de Los Increíbles. De modo que es lógico asumir que ha retenido ese poder.

Hacerse de goma

Durante la pelea con el mapache, Jack-Jack se convierte en una especie de forma gelatinosa de goma contra la que el animal tiene problemas para luchar.

Mimetismo

Jack-Jack debe tener como mucho 18 meses. Pero después de pasar unos pocos días con Edna puede imitar su forma de andar y sus expresiones faciales con total acierto. Esto es diferente de la metamorfosis que hemos mencionado antes. Podría ser que el niño sea muy bueno imitando a la gente (o tal vez sea un tema de la película de dibujos animados) pero mi hijo desde luego no era así a los 18 meses.

