Logan Paul/YouTube

Logan Paul, uno de los youtubers mejor pagados, con ganancias estimadas en unos US$11.5 millones en 2017 según Forbes, cometió el que para la sociedad moderna ha sido un error apocalíptico a juzgar por los comentarios en redes sociales: mostró el cuerpo inerte de una persona que se había suicidado.

Con el título "Encontramos un cadáver en el Bosque Suicida Japonés" Paul no solo se fue de paseo, sino que además se jactó de ello desde el titular e incluso en la foto miniatura del video, donde mostraba a la persona que decidió quitarse la vida al fondo.

Pero… ¿tiene realmente esto consecuencias futuras?

Otra personalidad de YouTube, Philip DeFranco, se dio cuenta de un detalle importante: durante las primeras horas del video en la plataforma de Google, este había recibido más de 600,000 "Me Gusta", los cuales eran mucho mayores a los "No Me Gusta".

DeFranco dijo en Twitter que a la audiencia central de Paul no le importa lo que hizo y reflexionó sobre el hecho de que a menos que de que YouTube hiciera algo, esta acción no tendría consecuencias.

El problema principal de YouTube y sus personalidades es que debido a que éstos lucen más cercanos a menudo tienen un público más auténtico que una celebridad tradicional. "Los fandoms son más serios", explicó Zoe Fraade-Blanar, coautora de Superfandom. Esto significa que, incluso con una reacción negativa, las celebridades de YouTube pueden sobrevivir debido a su audiencia devota.

"Una vez que tienes muchos seguidores así, cambia la forma en que puedes actuar", dijo Fraade-Blanar. "Los fanáticos te protegen de tus errores. Son mucho más indulgentes".

El poder YouTuber

Aunque no están investidos de súper poderes, lo cierto es que las personalidades de YouTube se han convertido de alguna forma en figuras públicas súper dominantes de Internet. En el caso de Paul, su dominio e influencia es tal, que ha logrado levantar su propia marca de ropa y accesorios y llegar a una audiencia de 15 millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, gracias en parte a sus traductores que subtitulan todos sus videos para maximizar su mensaje.

Captura de pantalla / Techcrunch

Paul eliminó el video del "Bosque Suicida Japonés" y un poco después lanzó dos videos más: en el primero pedía disculpas -- y ya tiene más de 14 millones de visualizaciones, casi su número de suscriptores --, y solicitaba a sus seguidores que no le respaldaran en esta cruel hazaña, en el segundo, seguía publicando sus aventuras en Japón. En ese video, titulado "Vida Real de Pokémon en Tokio", también hace referencia al video del suicida y su comportamiento en las calles de la ciudad es totalmente irrespetuoso pero, a su audiencia no le importa, porque a fin de cuentas, es lo que suele hacer.

En YouTube hoy podemos encontrar a cientos de fanáticos defendiendo a Paul, y en los comentarios de su video de disculpa podemos encontrar cientos de comentarios positivos y muchos más "Me Gusta" que "No Me Gusta", la mejor forma que tiene YouTube de medir el sentimiento generado por un video.

YouTube

"Si esto sucediera en una transmisión, simplemente perderías tu espectáculo; todo habría terminado", dijo Jennifer Grygiel, profesora de redes sociales en la Universidad de Siracusa. "Pero en YouTube, hay retroceso, el polvo se asienta, y luego vuelven a estar en acción".

Las enormes bases de seguidores de las estrellas de YouTube les permiten permanecer en la plataforma y evitar las consecuencias, dijo Grygiel, a pesar de que claramente han roto las reglas del sitio Web.

"En realidad, no tienen ninguna pérdida de privilegios", dijo Grygiel.

Consecuencias para Logan Paul

Y aunque todos podríamos pensar que Logan Paul no vería consecuencias en YouTube al eliminar personalmente el video, no ha sido así. Una fuente cercana a Google dijo que YouTube había marcado con un strike la cuenta del youtuber, debido a que el video violaba las políticas del sitio Web sobre contenido violento o gráfico.

El strike duraría tres meses y en teoría perderá funciones como la posibilidad de ganar dinero con publicidad en todos sus videos, o la posibilidad de vincular su cuenta a un sitio Web de crowfunding o merchandising, según las pautas de YouTube.

Más allá de las consecuencias económicas, este video ha significado mucha más publicidad para Paul y difícilmente podría repercutir en su audiencia particular. PewDiePie, otro youtuber polémico, perdió el año pasado un contrato con Disney por publicar una serie de videos antisemitas, aunque estos eran irreverentes y en tono satírico, la empresa le retiro su apoyo. Después de esto nada más pasó: el joven judío de origen sueco continúo con su misma tónica e incluso ha publicado un video comentando los errores de Logan Paul.