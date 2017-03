PlayStation VR: vienen nuevos juegos y un Aim Controller en mayo

PlayStation

SAN MATEO -- Sony PlayStation anunció el viernes algunos nuevos juegos y modos adicionales para jugar con el sistema de realidad virtual PlayStation VR, incluyendo Farpoint, el primer videojuego desarrollado exclusivamente para PlayStation que utiliza la pistola Aim Controller.

Como parte de una presentación a la prensa, PlayStation reveló el modo cooperativo en Farpoint. A la fecha, las personas que han probado el videojuego han luchado contra monstruos, drones y las arañas carnívoras en aquel planeta lejano y extraño completamente solos.

Pero los desarrolladores del estudio Impulse Gear ahora le agregaron un modo cooperativo al juego, que permite a dos personas en línea ayudarse mutuamente a acabar con los malos. Ambos jugadores harían esto usando la pistola para la realidad virtual Aim Controller. Farpoint lanzará el 16 de mayo en EE.UU. y costará US$50, pero si lo compras en conjunto con el Aim Controller pagarás US$80 por ambos. PlayStation venderá el Aim Controller por separado a US$60.

StarBlood Arena es otro juego de combate que llegará a PlayStation VR, pero éste es muy distinto a Farpoint. Hasta ocho personas pueden jugar StarBlood Arena y, según un portavoz de Sony, podría convertirse en un juego popular para los torneos de videojuegos competitivos llamado eSports.

En StarBlood Arena cuando los jugadores entren a la realidad virtual se encontrarán dentro de la cabina de mando de una aeronave localizada en una arena subterránea. El objetivo es vencer a los otros jugadores disparándoles. Para jugar StarBlood Arena no se utiliza el Aim Controller, sino los controles DualShock. StarBlood Arena, del estudio WhiteMoon Dreams, lanza el 11 de abril.

Para los amantes del género de horror y ciencia ficción, viene The Persistence, un juego desarrollado exclusivamente para la consola PlayStation 4 y la PS VR.

The Persistence es el nombre de una nave intergaláctica del año 2521 que se perdió en un agujero espacial. Pero ese no es el problema; el asunto es que todos los tripulantes, con la excepción del jugador, se contagiaron con un virus y se convirtieron en sonámbulos. Tu misión es llegar a la cabina de mando, desconectarla del resto de la nave, y escapar en ella sin que te maten primero tus ex colegas.

The Persistence, que el desarrollador FireSprite presentó por primera vez en el evento de prensa del jueves, también integra el uso de un app móvil para que tus amigos que no están jugando te puedan ayudar a navegar la nave con un mapa, y así no sólo encontrar la cabina sino además conseguir armas para matar a los zombies.

Otros juegos que presentó PlayStation incluyen Fantastic Contraption y Statik. Ambos saldrán en las próximas semanas.

La firma de investigación SuperData Research pronostica que en 2017 unas 3,492,000 gafas de realidad virtual PS VR estarán en manos de usuarios. Eso se suma a las 745,000 unidades que se estima se enviaron en el 2016. Sony ha confirmado que la consola PlayStation 4, que se necesita para conectar las gafas PS VR, ya está en unos 53.4 millones de hogares a nivel global.