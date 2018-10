PlayStation VR cumple dos años el 13 de octubre, presenta nuevos juegos

PlayStation VR

Recuerdo cuando probé las gafas de realidad virtual PlayStation VR por primera vez.

Fue durante la conferencia para desarrolladores de videojuegos, GDC, en 2014, y en aquel entonces Sony aún las llamaba por su nombre de código, Project Morpheus. Me encantaron entonces y al ser más asequibles que la de sus rivales, las Oculus Rift y las HTC Vive Pro, desde que lanzaron hace dos años también le han gustado a los consumidores.

Sony nos recordó este martes que el próximo 13 de octubre las PlayStation VR cumplen dos años de estar disponibles en el mercado. Para conmemorar este aniversario, PlayStation lanzará nuevos videojuegos y paquetes que incluyen la consola, videojuegos y, claro, las PSVR.

Aquí la lista de algunos de los títulos que llegarán en las últimas semanas del año:

Borderlands 2 VR: Se lanza el 14 de diciembre pero se puede pedir por adelantado el 9 de octubre.

Tetris Effect: Se lanza el 9 de noviembre pero se puede pedir por adelantado el 9 de octubre.

Astro Bot Rescue Mission: La demo gratuita estará disponible el 16 de octubre.

Firewall Zero Hour: Descarga nuevo contenido para este título de VR el 16 de octubre.

Megalith: Se lanza el 8 de enero pero la preventa, y un demo gratis, inicia el 13 de noviembre.

Para los fans de la PSVR que no quieren esperar por los nuevos títulos, del 9 hasta el 23 de octubre, PlayStation tendrá muchos videojuegos a la venta con entre 40 y 60 por ciento de descuento. Hasta Firewall Zero Hour, que aún no se ha lanzado, se puede comprar por US$34 en vez de US$40. Los que no tienen Supershot VR ahora lo pueden comprar por US$17.50.

Si no eres una de las personas que se ha comprado una PSVR, actualmente Sony te ofrece un paquete con los videojuegos Astro Bot Rescue Mission y Moss Bundle por US$300. Un paquete con los juegos Creed: Rise to Glory y Supershot VR vale US$350.