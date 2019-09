PlayStation lanza una tienda de hardware en línea

PlayStation

Hasta la fecha, Sony solo tenía una tienda en línea dedicada a vender los juegos de sus consolas de manera digital, PlayStation Store, pero esto ha cambiado.

La compañía japonesa anunció el 25 de septiembre que, al igual que otras empresas como Microsoft o Apple, venderá sus propios productos de en una nueva tienda en línea. La nueva tienda es parte del sitio Web de PlayStation.com, y en ella puedes comprar audífonos, mandos DualShock 4, accesorios PS VR, algunos juegos, suscripciones a PSN Plus (el servicio de suscripción que te permite el acceso a ciertas características de PlayStation como juegos gratis o descuentos) y también tarjetas de prepago para canjear en juegos o pases.

La diferencia principal respecto a la PlayStation Store es que la nueva tienda en línea vende artículos físicos que se envían a tu casa de la misma forma que una tienda en línea como Amazon.

Los usuarios de PSN Plus tienen la ventaja de elegir envío express, que llega en un día, aunque por el momento solo ofrece envíos a Estados Unidos.

Si estás en Estados Unidos, la tienda ya tiene dos promociones de lanzamiento para ti: una PS4 con una suscripción de 12 meses a PS Plus por US$339.99 (normalmente cuesta US$359.98, según PlayStation) o una PS4 Pro con suscripción de 12 meses a PS Plus por US$ 429.99 (que generalmente cuesta US$459.98).

Por el momento, Sony no ha anunciado nada sobre la extensión de esta tienda fuera de Estados Unidos. CNET en Español envió una solicitud de comentarios adicionales y actualizaremos tan pronto obtengamos respuesta.