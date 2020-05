Sony confirma evento de PS5 en junio y dice que habrá suficientes consolas

Sony

La división de videojuegos de Sony planea celebrar un evento el próximo 4 de junio para mostrar nuevos títulos que la compañía y sus socios están preparando para su consola PlayStation 5, a lanzarse en otoño. La presentación se transmitirá por Internet, en momentos en que gobiernos de todo el mundo lentamente comiencen a reabrir sus economías en medio de la pandemia de coronavirus que infectó a 6 millones de personas y ha cobrado la vida a más de 358,000 pacientes en los últimos seis meses.

El evento, que durará aproximadamente una hora, está diseñado para anunciar nuevos juegos y mostrar la jugabilidad desde la nueva consola PlayStation 5, dijo Sony. También es la última señal de la confianza de Sony de que su nuevo lanzamiento de consola más grande desde la PlayStation 4 de 2013 sucederá a pesar de las interrupciones que el coronavirus ha causado en la vida diaria, el trabajo y las cadenas de suministro en todo el mundo.

"Nos mantenemos absolutamente encaminados", dijo el presidente ejecutivo de PlayStation, Jim Ryan, en una entrevista con CNET. "Vamos a tener un lanzamiento mundial. Y lo esperamos con ansias. Y queremos que el mundo de los juegos también lo espere de esa manera".

El evento de la PlayStation 5 de Sony se produce cuando la industria de los videojuegos se prepara para dos de sus mayores lanzamientos de nuevos productos en casi una década. La PlayStation 5 de Sony y la Xbox Series X de Microsoft están programadas para ser lanzadas a tiempo para la temporada de compras navideñas de 2020, prometiendo imágenes más nítidas y complejas, una "jugabilidad" más fluida y nuevos títulos, incluyendo la épica de la guerra espacial Halo Infinite de Microsoft.

Los lanzamientos de estas consolas de juegos llegan en un momento complicado. Los gobiernos de todo el mundo han empujado a los ciudadanos a quedarse en casa, algo que ha desacelerado la actividad económica por todo el país. Como resultado, más de 40 millones de personas en EE.UU. han presentado solicitudes de desempleo mientras el país enfrenta uno de los peores crisis económicas en un siglo.

En respuesta a la crisis del coronavirus, Sony anunció en abril que regalaría copias de sus exitosos juegos de aventuras Journey y Uncharted: The Nathan Drake Collection. Más de 10 millones de personas descargaron esos juegos de forma gratuita, dijo Sony.

Aunque ni Sony ni Microsoft han revelado lo que cobrarán por sus respectivos dispositivos, Ryan dijo que Sony quiere asegurarse de que las personas sientan que es justo. "Intentaremos obtener el precio correcto y la propuesta de valor correcta", dijo en la entrevista.

Ryan agregó que Sony tuvo problemas para satisfacer la demanda inicial de dispositivos PlayStation anteriores cuando se lanzaron. Eso podría suceder esta vez también, dijo, pero no será significativamente peor debido al coronavirus. "En este momento, no estamos viendo nada que nos diga que habrá problemas con las cantidades o que no podremos lanzar de la manera que queremos", dijo.

Lanzar el tiempos de crisis

El lanzamiento de la PS5 no es el único gran impulso de Sony durante los próximos meses. En junio, la empresa también lanzará The Last of Us Part II, un juego de supervivencia post-apocalíptico hecho por la compañía para su PS4. Y en julio, la compañía lanzará Ghost of Tsushima, un juego de samurai de acción y aventura ambientado en el Japón feudal.

Ambos títulos son muy esperados y se lanzarán después de los retrasos posteriores al brote de coronavirus.

El miércoles 27 de mayo, Sony publicó un avance de 23 minutos para The Last of Us Part II en la Web, detallando la historia y mostrando el juego antes de su lanzamiento. El avance se produjo después de una amplia filtración de los detalles del juego en Internet en abril, incluidos los aparentes spoilers de historias y el juego.

Pese a los tropiezos, Ryan dijo que la demanda del juego sigue siendo fuerte. En un ejemplo, señaló que Sony registró más pedidos anticipados en Europa para The Last of Us Part II que para Spider-Man de Marvel en el mismo punto antes de su lanzamiento. Ese juego de superhéroes de 2018, que también era exclusivo de la PS4, fue considerado uno de los mejores juegos de ese año.

"Esperamos que este sea un juego definitorio para esta generación", dijo Ryan sobre The Last of Us Part II. Y aunque Sony no ha anunciado planes para ofrecer una versión más visualmente rica del juego para la PS5 cuando se lance, Ryan dijo que la versión lanzada en junio se ejecutará en la PS5 sin problemas.