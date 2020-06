Estos son los juegos gratis de PlayStation Plus en julio

Agrandar Imagen Sony

Sony anunció los tres juegos que suscriptores a PlayStation Plus podrán descargar gratis a partir de julio.

Los juegos gratis para julio son Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, NBA 2K20 y Erica. Estos juegos se podrán descargar sin tener que pagar desde el 7 de julio y hasta el 3 de agosto. Una vez que los juegos sean canjeados, estos pasarán a la biblioteca del usuario para siempre.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration fue anunciado en 2015 como un juego tributo a la saga de Lara Croft. NBA 2K20 es un juego más reciente lanzado el año pasado y llegará como anillo al dedo para todos los fanáticos del baloncesto. Erica, por último, es un juego en el que las decisiones e los jugadores afectan a la historia (similar a películas interactivas).

Sony también anunció el lanzamiento de un tema para la interfaz de la PlayStation que conmemora los 10 años de existencia del servicio por Internet. PlayStation Plus fue anunciado en 2010 y llegó como el servicio necesario para que los jugadores puedan usar el multijugador en línea de diferentes juegos. El servicio, como recompensa para suscriptores, ofrece entre dos y tres juegos gratuitos cada mes.

El tema estará disponible a partir del 7 de julio, pero las celebraciones no terminan ahí. Los usuarios que no sean suscriptores de PS Plus podrán jugar en línea durante el 4 de julio y hasta el 5 de julio. Lo único que se necesitará es que la consola tenga una cuenta de PlayStation Network y conexión a Internet.