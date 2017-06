PlayStation lanza una PS4 dorada como parte de sus 9 días de ofertas

PlayStation

Sony PlayStation anunció una campaña promocional el martes para atraer a nuevos usuarios a su comunidad de jugadores y ayudar a los actuales a ahorrar en algunos productos.

PlayStation dijo que del 9 al 17 de junio, en tiendas de Estados Unidos y Canadá, habrán descuentos en consolas, accesorios y videojuegos exclusivos para la PS4. Para conmemorar la campaña, PlayStation lanzará una consola PlayStation 4 Slim en color dorado con 1TB de almacenamiento por solo US$250. La consola estará disponible por un tiempo limitado.

Por otra parte, el control inalámbrico DualShock 4 costará US$40. Además, Sony ofrecerá unos audífonos inalámbricos en color oro a US$80.

PlayStation también agradeció el éxito de su título exclusivo <em>Horizon Zero Dawn</em> -- que desde marzo ha vendido más de 2.6 millones de copias --, ofreciendo un descuento en el precio del juego. Horizon Zero Dawn, MLB: The Show y Nioh costarán US$40 durante los días de ofertas.

Sony no dio a conocer el nombre de las tiendas que participarán en la campaña, pero dijo que dará más información el 9 de junio.