Sony finalmente confirmó la fecha de lanzamiento y precio de la PlayStation 5.

La consola de próxima generación llegará el 12 noviembre a Estados Unidos, México, Japón, Canadá y Australia, y el 19 de noviembre llegará al resto del mundo. Su precio será de US$499.99, mientras que la consola digital, la PlayStation Digital Edition, costará US$399.99, US$100 dólares más que su rival la Xbox Series S.

Sony También anunció que ambas consolas se podrán comprar en preventa a partir del 16 de septiembre, pero solo en algunas tiendas.

PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers.

A lo largo del año, Sony ha ido revelando varios detalles de la PlayStation 5. Por ejemplo, durante un evento virtual enfocado en mostrar el futuro de los videojuegos, Sony mostró por primera vez el futurista diseño de su consola, el cual parece sacado de una nave espacial de Elon Musk. Este se alinea perfectamente con la PlayStation 5 Digital Edition ––una versión digital sin entrada de disco creada para juegos digitales––, el nuevo control DualSense, y otros accesorios que Sony presentó el 11 de junio, como los audífonos Pulse 3D, un control remoto, una estación de carga inalámbrica para el control DualSense y una cámara HD.

"Si bien hay algunas diferencias leves en el aspecto de cada modelo, para el diseño general, queríamos ofrecer una consola que sea audaz, impresionante y diferente a cualquier generación anterior de PlayStation", se puede leer en el tráiler promocional de PlayStation.

Aunque Sony no ofreció las medidas de su nueva consola, un usuario en Twitter realizó una comparación entre la altura de la PlayStation 5 y la Xbox Series X, basándose en la medida estándar de la entrada USB. Esta comparativa sugiere que la nueva consola de Sony será más grande que la de Microsoft, y posiblemente sea la consola más alta en la historia de las consolas de videojuegos.

Por su parte, la versión digital de la PS5 tiene un cuerpo más angosto, aunque según Sony será la misma, ya que las diferencias entre ambas consolas son solo de diseño.

Antes de revelar el diseño final de su nueva consola, Sony había revelado solo el diseño del nuevo control DualSense, antes conocido como DualShock. Según la compañía japonesa, el objetivo del DualSense "es darle la sensación a los jugadores y transportarlos al mundo del videojuego tan pronto abran la caja".

A first look at DualSense, PS5's new wireless controller.



More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz — PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020

"Las funciones de DualSense, así como Tempest 3D AudioTech de la PS5, ofrecerán nuevas formas y sensaciones inmersivas para los jugadores", dijo Sony el 7 de abril. Entre las novedades del DualSense están los gatillos (o botones) L2 y R2 los cuales son adaptativos. Sony también cambió el ángulo de los gatillos y mejoraron ligeramente el agarre.

En cuanto al botón Share, el cual se ubicaba en el centro del mando del DualShock 4, Sony lo reemplazará con un nuevo botón llamado Create (Crear en español) con el que los usuarios podrán crear contenido y compartirlo. Sin embargo, todavía se desconocen sus funciones.

Un detalle importante del DualSense son los micrófonos integrados en el control, lo que le permitirá a los jugadores iniciar conversaciones sin necesidad de utilizar auriculares. El 17 de julio Geoff Keighley, creador de The Game Awards, puso a prueba el control DualSense y la PlayStation 5 con el demo del juego Astro's Playroom. Durante el demo, Keighley comparó el DualSense con el DualShock 4 y dijo que el nuevo control sí pesaba un poco más, "pero no se siente substancialmente más pesado".

Precio y fecha de lanzamiento de la PS5



El lanzamiento de la PlayStation 5 está dividido en dos etapas, ya que el 12 de noviembre llegará a Estados Unidos, México, Japón, Canadá y Australia, y el 19 de noviembre será su lanzamiento mundial.

La PlayStation 5 costará US$499.99, mientras que la consola digital, la PlayStation Digital Edition, costará US$399.99. Semanas antes de este anuncio, la compañía japonesa abrió el registro de la preventa de la PS5. Sin embargo, Sony ha dicho que "habrá una cantidad limitada de consolas PS5 disponibles en preventa" por lo que invita a los interesados a registrarse para ser uno de los primeros en comprar su consola.

El 8 de octubre de 2019, Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment (SIE) confirmó el nombre y fecha de lanzamiento de la PS5: "Hoy estoy orgulloso de compartir que nuestra consola de siguiente generación se llamará PlayStation 5 y la lanzaremos a tiempo para Navidad de 2020". Esta fecha es la misma que se indica en el sitio Web de Sony.

Sony espera que la demanda por su próxima consola sea muy superior a las estimaciones iniciales, esto debido a que las personas están en casa a raíz de la cuarentena y el confinamiento obligado para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Por esta razón es que la empresa aumentó un 50 por ciento la producción de la PS5.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas?

En cuanto a las especificaciones técnicas, la próxima consola de Sony integrará una unidad de almacenamiento interno (SSD) de 825GB, que pretende eliminar los tiempos de carga, y una memoria de video de 16GB (GDDR6).

Además, Cerny hizo incapié en la integración de audio 3D, la cual pretende ofrecer una experiencia de audio inmersiva para todos los usuarios y no solo para aquellos que tengan un sistema de sonido de gama alta. "Serás capaz de distinguir cómo cae la lluvia sobre distintas superficies a tu alrededor y localizar con exactitud a los enemigos que acechen tras de ti", escribió Sony.

En marzo, durante una presentación por streaming dirigida por Mark Cerny, el arquitecto líder detrás de la consola PS5, Sony dio a conocer que la PS5 integrará una CPU personalizada AMD Zen 2 con ocho núcleos a una velocidad de 3.5GHz y una GPU AMD personalizada con trazado de rayos la cual ofrecerá una mayor potencia gráfica por lo que los objetos de los juegos se verán con mayor precisión y realismo. "El agua, el vidrio, la refracción de la luz o el cabello de un personaje se verán de forma más fiel a la realidad", dijo Sony en un comunicado de prensa.

PlayStation 5 Procesador CPU AMD Ryzen Zen 2 de ocho núcleos a 3.6GHz Tarjeta Gráfica AMD Radeon RDNA 2 GPU personalizada con 36 CU a 2.23 GHz (10.3 teraflops) VRAM 16GB GDDR6/256-bit Almacenamiento 825GB SSD Unidad óptica Sí, 4K Blu-ray Resolución 8K Fotogramas por segundo 4K/120fps Funciones mandos Retroalimentación háptica, gatillos adaptativos, conector USB-C Soporte VR Sí Juego en la nube PlayStation Now Retrocompatibilidad Juegos PS4, no será compatible con títulos de la PS3, PS2 o PS1 Videojuego de lanzamiento Assassin's Creed Valhalla, Godfall, Gods and Monsters, Observer: System Redux, Rainbow Six Siege, Spider-Man: Miles Morales, Watch Dogs: Legion Lanzamiento 12 de noviembre 2020

Títulos que llegarán junto con la PS5

Durante el evento del 11 de junio, Sony mostró algunos de sus títulos más conocidos incluyendo Final Fantasy, God of War, The Last of Us, Death Stranding, Grand Theft Auto, entre otros. La compañía también anunció que Grand Theft Auto V llegará a la PlayStation en una nueva edición para la PS5, y que los jugadores lo recibirán gratis en la PS5, mientras que los usuarios de una PS4 tendrán acceso a puntos dentro del juego.

A continuación te mostramos los videojuegos confirmados para la PS5. Los títulos en negritas serán aquellos que estarán disponibles para su lanzamiento o poco después del lanzamiento:

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6 (2021)



Demon's Souls (remake)

Gods and Monsters



Godfall

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V (expanded and enhanced version)

Hitman 3

Horizon Forbidden West (sequel to Horizon Zero Dawn)

Marvel's Avengers

NBA 2K21

Oddworld: Soulstorm

Pragmata

Rainbow Six Siege



Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 8: Village

Spider-Man: Miles Morales

Sony le pondrá más énfasis al streaming de videojuegos y a los servicios Remote Play —que le permite a los usuarios usar una conexión de Wi-Fi para jugar con cualquier dispositivo en cualquier lugar— y PlayStation Now, que permite acceso al streaming de 780 títulos. De hecho, el recién acuerdo entre Sony y Microsoft, anunciado recientemente, para usar los servicios de la nube Azure de Microsoft es en parte para poder crecer la capacidad de PS Now, expuso el ejecutivo.

El presidente ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, explicó durante un evento de inversionistas que la PS5 ofrecerá la opción a los jugadores de hacer streaming de videojuegos, sin privarlos de la capacidad de también usar discos Blu-ray o comprar la versión digital de un título.

Durante un evento en septiembre Sony, además de mostrar adelantos de Call of Duty Black Ops: Cold War, Spider-Man: Miles Morales y más juegos; reveló PlayStation Plus Collection, un servicio complementario de la suscripción PlayStation Plus. Los usuarios con esta suscripción activa tendrán acceso a algunos de los juegos exclusivos de PlayStation 4 más famosos, como Infamous, God of War, The Last of Us, entre otros.

¿Los juegos de la PS4 funcionarán en la PS5?

Sony confirmó que prácticamente 100 de los títulos más populares de la PlayStation 4 estarán disponibles en la PlayStation 5 al momento de su lanzamiento, así como los aproximadamente 4,000 videojuegos de la PS4. Sin embargo, la página de soporte técnico de Ubisoft indica que la retrocompatibilidad no estará disponible para juegos de la PS3, la PS2, o la PS1.

"La compatibilidad con versiones anteriores estará disponible para títulos compatibles de la PlayStation 4, pero no será posible para los juegos de la PlayStation 3, la PlayStation 2 o la PlayStation", se lee en la página de Ubisoft. Esto significa que los usuarios no podrán jugar títulos de consolas previas en la nueva consola de Sony que será lanzada durante la semana del 13 de noviembre.

Sony ha confirmado esto sobre la PS5

La PlayStation 5 llegará 12 de noviembre de 2020, nombre y fecha confirmado por Sony.

Sony aseguró que "aunque hay factores como empleados trabajando desde casa y restricciones en los viajes que han presentado algunos desafíos en el proceso de pruebas y aprobación de las líneas de producción, el desarrollo sigue progresando con el lanzamiento de la consola programado para la temporada de fiestas de 2020".

Sony reveló las especificaciones técnicas durante una presentación por streaming que se realizó el 18 de marzo. Por ejemplo, la PS5 integrará una CPU personalizada AMD Zen 2 con ocho núcleos a una velocidad de 3.5GHz y una GPU AMD de 10.3 TFLOPS con trazado de rayos.

Estas características ya había sido revelada en abril de 2019, cuando Sony habló con Wired y confirmó que la PS5 contará con un CPU (de los procesadores Ryzen) y un GPU (de la familia Radeon VII) ambos del fabricante de procesadores AMD. Durante esa entrevista, Sony dijo que el GPU ofrecerá ray tracing, una tecnología que ayuda a mejorar los efectos de luz como las sombras y los reflejos.

También integrará una unidad de almacenamiento interno (SSD) de 825GB, una memoria de video de 16GB (GDDR6) y un motor de audio 3D Tempest.

También sabemos que la consola ofrecerá retrocompatibilidad con los videojuegos de la PS4 y con las gafas de realidad virtual PlayStation VR. Una consola prototipo ya se confirmó de la mano de Sony durante la entrevista con Wired.

¿Quieres otros detalles? En la presentación de Ryan para inversionistas, Sony confirmó que la carga de información y el tiempo de respuesta de su próxima consola es mucho más rápida que el de la PlayStation 4 Pro. Y en una entrevista que CNET realizó en junio de 2019, Jim Ryan reveló que la PS5 ofrecerá imágenes en 4K de ultra-alta definición a 120Hz, que es el doble de frecuencia de actualización que la mayoría de los televisores.

Sony

Otra novedad que acompañará a la PS5 será el nuevo motor de procesamiento para videojuegos de Epic Games, Unreal Engine 5. La empresa de desarrollo de videojuegos dijo que su nuevo motor estará listo para las consolas de siguiente generación. Sin embargo, los juegos compatibles con Unreal Engine 5 llegarán a partir de 2021.

Por su parte, Microsoft también reveló su precio y fecha de lanzamiento de la Xbox Series X, así como algunos detalles del nuevo control de juego. Aquí puedes leer todo de lo que sabemos).

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 16 de septiembre de 2020 para incluir más detalles de la PS5.

