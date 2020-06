PlayStation 5: Estos son los primeros juegos confirmados para la consola

Agrandar Imagen Sony

Sony reveló el jueves 11 de junio los primeros juegos confirmados que estarán listos para la consola PlayStation 5 una vez llegue al mercado. Sony también mostró el diseño oficial de la PlayStation 5.

En un evento digital llamado El show del futuro de los videojuegos, Sony comenzó la presentación con algunos de sus títulos más conocidos en su historia, incluyendo Final Fantasy, God of War, The Last of Us, Death Stranding, Grand Theft Auto, entre otros.

Sony había programado este evento para la semana pasada, pero la empresa asiática lo retrasó ante las protestas en Estados Unidos.

El primero de los anuncios fue un gran conocido entre los usuarios. Rockstar Games dijo que Grand Theft Auto V llegará a la PlayStation en una nueva edición para la PS5. Los jugadores lo recibirán gratis en la PS5 y los usuarios de una PS4 tendrán acceso a puntos dentro del juego.

Agrandar Imagen Sony

Sony mostró pequeños avances de los juegos y todos fueron grabados desde una PlayStation 5, destacando los gráficos, el realismo y las mejoras en la experiencia que vendrán de la mano de la nueva consola.

Reproduciendo: Mira esto: Esta es la PlayStation 5 y el control DualSense

PlayStation 5: Los juegos confirmados

Agrandar Imagen Sony

La PlayStation 5 llegará al mercado a fines de este año y la empresa promete que habrá unidades para todos los usuarios. Sony no ha revelado el precio y fecha oficial de venta, pero se espera que cuesta alrededor de US$400 o US$500 y esté en el mercado entre noviembre y diciembre.