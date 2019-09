Plantronics lanza 3 nuevos audífonos inalámbricos; uno de ellos es muy bueno

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El año pasado, Plantronics hizo su entrada en el terreno de los audífonos inalámbricos. sus audífonos BackBeat Fit 3100 se vieron opacados por problemas de conectividad y no fueron particularmente bien recibidos. Pero ahora, los nuevos BackBeat Fit 3150 (US$150) y BackBeat Fit 3200 (US$150) funcionan de manera mucho más confiable. En tanto, los nuevos BackBeat Pro 5100 (US$170), el primer modelo inalámbrico de verdad en la línea BackBeat Pro de la compañía, compite muy bien con otros audífonos inalámbricos premium. También son uno de los mejores auriculares inalámbricos verdaderos que he usado para hacer llamadas.

Tanto los BackBeat Fit 3150 como los BackBeat Fit 3200 comparten diseños similares e incorporan un gancho para la oreja para ayudar a mantenerlos en tus oídos durante las actividades deportivas. Equipos de audio como los Beats Powerbeats Pro también cuentan con un gancho para la oreja, pero esos modelos son menos costosos.

Los BackBeat Fit 3150 tienen un diseño abierto que deja entrar el ruido ambiental (una característica de seguridad para los corredores), mientras que los BackBeat Fit 3200 tienen un diseño con aislamiento de ruido que ayuda a mejorar la calidad del sonido, especialmente los graves. Dicho esto, ambos modelos tienen los mismos controladores, por lo que producen el mismo sonido: solo se escucha de manera diferente gracias al diseño de las puntas para los oídos.

Al igual que los Powerbeats Pro, el problema con estos audífonos es que tienen estuches de carga muy grandes que en realidad no son de bolsillo. Sin embargo, los BackBeat Pro 5100, que son mucho más compactos, son totalmente diferentes: se trata, claramente, del mejor grupo de nuevos modelos inalámbricos verdaderos de Plantronics (la compañía también presentó unos nuevos audífonos sobre la oreja, los BackBeat Fit 6100 por US$160).

A un precio de US$170, tienen un precio similar a los Jabra Elite 65t y suenan igual de bien, si no un poco mejor. Como dije, también funcionan muy bien para hacer llamadas las personas que llaman me dicen que escucharon un ruido de fondo mínimo cuando les hablé desde la calle. Está clasificado para 6.5 horas de duración de la batería a niveles de volumen moderados, además la carcasa es válida por 13 horas adicionales. Por desgracia, la cubierta se carga a través de micro-USB, no USB-C, pero agregar USB-C probablemente habría aumentado el costo a más de US$200.

A continuación, los detalles a grandes rasgos de los nuevos modelos. Estaremos listos para un análisis más a fondo para mediados de septiembre de 2019.

: Los BackBeat Pro 5100 es el modelo premium en la línea inalámbrica de Plantronics. Junto con un sonido muy bueno, tiene certificación IPX54 (a prueba de salpicaduras con cierta resistencia al polvo), tienen cuatro micrófonos con cancelación de ruido y tecnología WindSmart que ayuda a desconectar el ruido de fondo. Cada audífono puede llevar una carga de hasta seis horas y media más 13 horas adicionales de energía con el estuche de carga de bolsillo. Disponibles en negro. BackBeat Fit 3150: Este es el modelo de próxima generación que sigue a los BackBeat Fit 3100. Plantronics dice que estos audífonos deportivos inalámbricos están "diseñados para entusiastas del ejercicio al aire libre que disfrutan de la carrera urbana". Los BackBeat Fit 3150 también son resistentes al sudor y al agua con una clasificación IP57 para "condiciones climáticas extremas". Incluyen puntas para oídos Always Aware que permiten el sonido ambiental para que puedas escuchar el tráfico a su alrededor mientras corres. Se pueden activar funciones adicionales con controles en la oreja. La duración de la batería es de 8 horas con 16 horas adicionales desde el estuche de carga. Disponibles ahora en negro y negro-azul.

BackBeat Fit 3200: Otro modelo deportivo. La gran diferencia entre estos y los 3150 son sus auriculares con aislamiento de ruido que "ofrecen una experiencia auditiva inmersiva tanto dentro como fuera del gimnasio". Son resistentes al agua con clasificación IP57 y un modo de "Conciencia" te da la opción de tener una fuga de sonido para que puedas escuchar lo que sucede a tu alrededor. La duración de la batería es de 8 horas con 16 horas adicionales desde el estuche de carga. Disponibles ahora en negro y verde azulado.