Claudia Cruz/CNET

Con la aguerrida competencia entre las operadoras de telefonía inalámbrica, los planes y servicios para los consumidores están mejorando.

Las ventajas para el consumidor no sólo se reflejan en el precio de los dispositivos, la cuota de datos ofrecidos, el poder compartir tus datos con amigos y familiares, el no tener que usar tus datos para escuchar música y hasta el poder arrendar tus dispositivos. Las ofertas de las telefónicas ahora incluyen no sólo descuentos en las llamadas a América Latina que en algunos casos te puede salir gratis sino también en algunos casos roaming gratis.

Aquí hemos recopilado las ofertas actuales en planes internacionales de las operadoras grandes, pequeñas y hasta de compañías en Internet para que estés armado al momento de decidir qué telefónica quieres.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 17 de abril de 2017 para reflejar los cambios en las tarifas internacionales de las operadoras con sede en EE.UU.

Verizon (comunicación fuera de EE.UU.)

La operadora inalámbrica más grande de EE.UU. ofrece varios planes diarios y mensuales para personas que viajan a México y Canadá y quieren llamar de esos países a EE.UU. o a otros lugares. El servicio de TravelPass, permite a que los usuarios viajen con el mismo plan nacional de llamadas, textos y datos que tengan en EE.UU. Este servicio tiene un valor de US$2 al día por línea en México y Canadá. Para los demás países participantes el costo es de US$10 al día por cada línea. Con TravelPass sólo se paga por los días que se use el servicio celular.

Verizon también ofrece planes mensuales para aquellos usuarios que viajen a México y Canadá desde los US$15 al mes dependiendo de la cantidad de minutos, mensajes y datos. El plan más económico es de US$15 y ofrece 100 minutos, 100 textos para enviar e ilimitados para recibir y 100MB de datos al mes. Los sobrecargos son altos. Por US$25 al mes este plan ofrece 500 minutos, 500 textos y 1GB de datos.

Si los usuarios viajan a otros países, el roaming les costará lo siguiente por Verizon: al menos US$25 al mes pero deben de pagar US$1.79 por cada minuto y US$0.50 por cada mensaje enviado y US$0.05 por mensaje recibido. Por US$40 al mes, reciben 100 minutos y 100 textos para enviar y pueden recibir mensajes ilimitados. Ambos planes incluyen sólo 100MB de datos.

Los usuarios con un plan de prepago de Verizon que usan roaming pagan por cada minuto de llamada (al menos US$0.99 en Canadá y México, US$1.79 en países con precios mensuales y US$2.99 países con precio estándar), cada texto sin fotos o videos enviado (US$0.50) y cada texto recibido (US$0.05) y por datos le costará US$2.05 cada MB.

Si los usuarios viajan en un crucero, Verizon ofrece tarifas especiales en más de 400 cruceros. Sin embargo, el servicio de datos móviles no está disponible durante la navegación de los cruceros. La tarifa para hacer llamadas es de US$2.99 por minuto, US$0.50 por mensaje enviado y US$0.05 por mensaje recibido.

Comunicación fuera de EE.UU. (Roaming)

Plan Verizon AT&T Sprint T-Mobile Boost Mobile Metro PCS Plan Mensual Desde US$15 a México y Canadá. DesdeUS$25 en países participantes. Roaming en México y Canadá incluído en ciertos planes ilimitados sin costo adicional. Planes para roaming desde US$30 hasta US$120. Open world sin costo adicional en la mayoría de países de Latinoamérica. Sin cargo mensual con los planes T-Mobile ONE y algos planes Elección Simple. Llamadas ilimitadas desde México y Canadá. US$5 al mes para viajes a México. Incluye llamadas ilimitadas a EE.UU. y México, mensajes de texto ilimitados y 8GB de datos. US$5 al mes para viajes a México. Incluye llamadas ilimitadas a EE.UU. y México, mensajes de texto ilimitados y la cantidad de datos que ya pagan con el plan mensual. US$10 por 200 minutos, 200 textos y 200 MB a países participantes. Plan diario US$2 al día en México y Canadá. US$10 en países participantes. US$10 por día por llamadas y textos ilimitados en países participantes. No ofrece plan diario. No ofrece plan diario. No ofrece plan diario. No ofrece plan diario. Cargos adicionales Sin cargo adicional a México y Canadá. Cargo por minuto y por mensaje a otros países. Cargos adicionales por minuto y sobrecargo de datos. Cargos adicionales por gigabytes de datos adicionales. Cargos adicionales por minuto en países participantes. Sin cargos adicionales. Sin cargos adicionales.

Verizon (comunicación desde EE.UU.)

Verizon ofrece un plan para sus clientes que cuesta US$15 al mes y permite a los usuarios realizar llamadas ilimitadas a ciertos países y ofrece llamadas con tarifas de US$0.05 por minuto a países que no califiquen para el plan ilimitado. Este plan sólo está disponible para los usuarios que cuenten con un plan de llamadas ilimitadas EE.UU.

Para llamadas a México y Canadá, Verizon ofrece un plan de llamadas ilimitadas por US$5 al mes por línea. Este plan sólo está disponible para los usuarios con un plan de llamadas ilimitadas en EE.UU. Si el usuario quiere pagar por minuto, le costará US$0.49 para llamar a México y Canadá y por lo menos US$0.20 el minuto a otros países.

Verizon cobra los mensajes de textos de forma separada de las llamadas de voz. Los textos a México y Canadá están incluidos en el plan doméstico. Recibir y mandar textos (sin fotos o videos) vale US$0.20. Textos con fotos y videos valen US$0.50.

AT&T (comunicación fuera de EE.UU.)

AT&T ofrece un paquete de telefonía que llama AT&T Passport, que funciona en 190 países. Este paquete permite al usuario hacer roaming, o sea, que puede mandar textos ilimitados, recibir descuentos en llamadas mientras está en el exterior, y usar datos de alta velocidad por entre US$40 al mes y US$120 al mes según la necesidad del usuario. Es posible que el usuario pague hasta US$1 por cada llamada que haga y más de US$0.25 por sobrecargo de datos.

Los usuarios de AT&T Passport pueden inscribirse a la carta o pueden pagar una mensualidad si es que viajan mucho al exterior.

Con ciertos planes ilimitados de AT&T, el roaming en México y Canadá está incluido en el plan y no habrá cargos adicionales.

AT&T también ofrece la opción de International Day Pass, la cual permite a los usuarios pagar US$10 por día por llamadas y textos ilimitados en países participantes. Con esta opción podrán utilizar el mismo plan de datos que tienen en EE.UU.

AT&T (comunicación desde EE.UU.)

La segunda operadora más grande de EE.UU. ofrece el paquete World Connect Value para llamar desde EE.UU. al extranjero. El usuario de pospago debe pagar US$5 al mes para tener la posibilidad de llamar a líneas fijas y móviles en toda América Latina y España. El precio por minuto varía por país.

Los usuarios de World Connect Value no tienen que pagar por minuto y pueden llamar de manera ilimitada a Canadá y México.

Los consumidores de los servicios de prepago de AT&T no podrán participar en World Connect Value. Sin embargo, AT&T tiene ofertas para usuarios de los planes de prepago con GoPhone. Para poder llamar y mandar textos ilimitados desde EE.UU. a México y Canadá sin costo adicional deben de ya estar pagando al menos US$60 al mes con su plan de GoPhone.

Los usuarios del plan de prepago GoPhone que paguen al menos US$45 podrán añadir un paquete de US$10 cada mes y recibir 1,000 minutos para llamar a líneas fijas o móviles en México. El precio de la oferta de 1,000 minutos a otros países varía, pero el usuario puede preguntar llamando al 611 desde su móvil de AT&T. Para recibir sólo 250 minutos al mes para llamadas a ciertos países, AT&T les cobrará US$5 al mes.

Los consumidores de AT&T con el plan Mobile Share Advantage, recibirán llamadas gratis a México y Canadá si se inscriben al plan de US$80 al mes para compartir 15GB de datos al mes.

Comunicación desde EE.UU.

Plan Verizon AT&T Sprint T-Mobile Boost Mobile Metro PCS Plan mensual US$5 por llamadas a México y Canadá. US$15 por llamadas ilimitadas a países participantes.

US$5 por hacer llamadas y textos a toda América Latina y España.



US$5 al mes por 250 minutos para llamar a países participantes.

Usuarios de GoPhone: US$10 al mes por 1,000 minutos para llamar a México. Llamadas a México incluídas con planes de más de US$80. US$5 por llamadas y textos a Méxio y Canadá.



US$15 por llamadas ilimitadas a países participantes.





Llamadas y textos a México y Canadá incluídos con los planes T-Mobile One y Elección Simple. US$15 por llamadas ilimitadas a países participantes. Usuarios de prepago: US$5 por llamadas a México y Canadá y US$15 por llamadas a países participantes. US$5 por llamadas y textos a Méxio y Canadá. US$10 por llamadas y textos ilimitados a países participantes. US$10 por 200 minutos a celulares en países participantes. US$5 por llamadas y textos ilimitados a Méxio.



US$10 por llamadas ilimitadas a países participantes

y 200 minutos a países que no califiquen. Cargo por llamada US$0.49 a México y Canadá



US$0.20 a otros países Varía por país. Varía por país. Varía por país. Varía por país. Varía por país. Cargos adicionales US$0.05 por minuto para países que no califiquen para plan.



US$0.20 por mensajes de texto, US$0.50 por enviar textos con fotos y videos y $US0.25 por recibirlos. Cargos por minuto excepto llamadas a Canadá y México. Sin cargos adicionales. Sin cargos adicionales. US$0.10 por enviar mensajes de texto sin plan internacional. Sin cargos adicionales.

Sprint (comunicación fuera de EE.UU.)

La operadora ofrece el servicio Open World que permite a los clientes de Sprint llamar y textear gratis desde la mayoría de los países de Latinoamérica a Estados Unidos. No hay un costo adicional para inscribirse a Open World, el usuario sólo tiene que llamar y visitar Sprint para añadirlo. Los países aún no incluidos son Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero Sprint dijo que los agregará.

Los usuarios de Open World reciben 1GB de datos en una red 3G que pueden usar en el extranjero para subir fotos y videos a redes sociales o almacenar en la nube. Cada gigabyte de datos adicional le costará US$30 o US$3 por MB.

Sprint (comunicación desde EE.UU.)

Los usuarios de Sprint que desean llamar o mandar textos a Canadá y México pueden pagar US$5 más cada mes con su plan.

Las llamadas de voz y mandar textos a otros países se puede hacer de forma ilimitada por US$15 al mes.

Sprint ofrece un plan de llamadas a Cuba. El plan cuesta US$10 al mes adicionales y el consumidor recibe 20 minutos al mes. Cada minuto adicional cuesta US$0.70.

T-Mobile (comunicación fuera de EE.UU.)

T-Mobile tiene el servicio de planes T-Mobile ONE que le ofrece a los consumidores de pospago roaming gratis en más de 140 países. Esto le permite a los consumidores usar sus datos y mandar textos sin costo adicional. Los usuarios sólo pagarían US$0.20 por minuto para llamadas a teléfonos fijos o a móviles. Algunos de los planes de Elección Simple también incluyen esta opción. Los usuarios deben verificar que el plan que tienen califique para roaming internacional sin cargo adicional.

T-Mobile One funciona en todos los países del mundo hispanohablante excepto Cuba y Puerto Rico. Para viajes a Cuba, T-Mobile ofrece tarifas especiales para datos, textos y llamadas.

Para las personas que viajan mucho entre Estados Unidos, México y Canadá, T-Mobile One permite hacer llamadas de voz a móvil y fijo, mandar textos y usar datos 4G sin costos adicionales entre los tres países.

T-Mobile (comunicación desde EE.UU.)

Si llamas desde EE.UU., México o Canadá a otros países, T-Mobile ofrece un paquete de llamadas internacionales ilimitadas a más de 70 países llamado Stateside International Talk. Este paquete cuesta US$10 adicionales (para llamar a líneas fijas) o US$15 (para incluir móviles) sobre tu plan Simple Choice. Las llamadas a México y Canadá están incluidas en los planes T-Mobile One y Elección Simple.

Los usuarios de los planes de prepago de T-Mobile que pagan más de US$40 al mes pueden añadir el paquete Stateside International Talk. Los usuarios de prepago no tiene acceso al plan Simple Choice o Simple Global.

Boost Mobile (comunicación fuera de EE.UU.)

Con el plan Todo México Plus de US$5 al mes, los usuarios pueden utilizar hasta 8GB de datos mientras estén en México. También pueden hacer llamadas ilimitadas a EE.UU. y a México y enviar textos internacionales ilimitados.

Boost Mobile (comunicación desde EE.UU.)

El plan Todo México Plus cuesta US$5 más al mes y permite a los usuarios hacer llamadas de voz y mandar textos ilimitados a líneas fijas y móviles en México y Canadá.

Con el plan International Connect Plus por US$10 al mes el usuario puede hacer llamadas de voz ilimitadas y mandar textos ilimitados a unos 70 países (incluye Argentina, Brasil Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Con el plan International Connect Plus, el usuario puede recibir 1,000 minutos a celulares en México y la líneas fijas en República Dominicana.

Los clientes en Miami de Boost Mobile pueden aprovechar el Plan Mensual Connect a Cuba. Para llamar, tienen que inscribirse al de US$50 con 5GB de datos o de US$60 con 10GB de datos al mes para recibir 15 minutos al mes a Cuba. El costo de sobrecargo es de US$0.99 por minuto.

MetroPCS (comunicación desde y fuera de EE.UU.)

MetroPCS tiene un plan que se llama México Unlimited con el que, por US$5 adicionales a los planes de US$40, US$50 o US$60, los consumidores pueden hacer llamadas de voz a líneas fijas y móviles, y mandar mensajes de texto de forma ilimitada. Estos mismos clientes de México Unlimited, por la misma cuota mensual, pueden llamar y textear desde México a Estados Unidos. También pueden usar datos, pero están limitados por la cantidad de datos que ya pagan con su plan mensual de MetroPCS.

Los consumidores de MetroPCS que tienen el plan de US$40 que desean llamar a México deben pagar US$10 adicionales cada mes y recibirán 1,000 minutos para llamar a móviles, hacer llamadas ilimitadas a líneas fijas y mensajes de textos ilimitados.

Las personas con los planes de US$50 ó US$60 pueden añadir el plan World Calling por US$10 al mes para hacer llamadas ilimitadas a líneas fijas, mandar textos ilimitados a ciertos países y recibir 200 minutos a móviles en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Estos mismos clientes reciben 200 minutos para llamar mientras están en el extranjero a fijos y móviles, pueden mandar 200 textos y recibir textos ilimitados. Además, pueden usar 200MB de datos mientras viajan en ciertos países.

Con World Calling, los clientes de MetroPCS también reciben 20 minutos para llamar a Cuba desde EE.UU.

Operadoras de red virtual

Comunicación desde EE.UU. FreedomPop Ultramobile Plan mensual Plan incluye 100 minutos mensuales gratis para llamar a 52 países. 300 minutos por US$4.99 al mes y US$9.99 por 1,000 minutos.

Llamadas gratis con plan de US$19.99 a México y Venezuela. Llamadas gratis con el plan de US$29.99 a países participantes y 1,000 minutos a Colombia. Cargos adicionales US$4.99 al mes por un número local en América Latina. Sin cargo adicional.

FreedomPop (comunicación desde y fuera de EE.UU.)

La operadora de red virtual ofrece 100 minutos mensuales gratis para llamar a 52 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú, Puerto Rico y Portugal. Además, los suscriptores en Estados Unidos podrán adquirir un número local en estos mismos países en America Latina por sólo US$4.99 al mes.

Para las personas que desean más minutos al mes, la operadora de red virtual ofrece un plan de 300 minutos por US$4.99 al mes y uno de 1,000 minutos por US$9.99.

Por US$4.99, FreedomPop le ayuda a sus clientes a encontrar un número celular libre en otros países para su uso mientras viaja allí. Con un número en otro país, el consumidor no recibirá cargos de roaming.

UltraMobile (comunicación desde EE.UU.)

La operadora de red virtual ofrece llamadas internacionales gratis comenzando con su plan más asequible de US$19.99. Este plan incluye llamadas a líneas fijas y móviles en México y Venezuela.

Con el aumento en el precio de cada plan, también aumenta el número de países en América Latina adonde se puede llamar. Por ejemplo, el plan de US$29.99 añade llamadas ilimitadas a Argentina, Chile, Perú y España, además de México y Venezuela, y 1,000 minutos a Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

Conoce cuáles países forman parte de los planes internacionales de UltraMobile aquí.

Servicios por Internet

Comunicación desde EE.UU. Google Hangouts Skype Plan mensual No ofrece plan mensual. Planes desde US$3.99 por 400 minutos a México.

Llamadas ilimitadas a México por US$6.99 al mes. Precio por minuto. Varía por país. Varía por país.

Google Hangouts (comunicación desde EE.UU.)

La gigante de búsqueda Google también usa sus algoritmos para que puedas llamar al extranjero. Para llamar al extranjero desde Estados Unidos a través de Hangout, debes efectuar un pago con tarjeta de crédito. Los precios de las llamadas a América Latina varían. Pueden ir desde US$0.02 a un fijo en Argentina, de US$0.04 a Bogotá, Colombia, hasta US$0.01 para llamar a la Ciudad de México (cuesta US$0.02 llamar a un móvil). Consulta la lista de tarifas para asegurarte de cuánto te costará una llamada.

Skype (comunicación desde EE.UU.)

Una de las primeras compañías en ofrecer llamadas por Internet, Skype expandió sus ofertas para también ofrecer llamadas a teléfonos fijos, celulares y ahora mandar mensajes de video cortos.

Por ejemplo, Skype te vende una suscripción mensual de sólo US$3.99 para que hables 400 minutos a fijos y móviles en México. Si quieres llamadas ilimitadas, te costará US$6.99 al mes. El precio varía por país.

¿Se me olvidó una operadora? Házmelo saber en la sección de comentarios.