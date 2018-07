Kent German/CNET

Hace dos semanas, te hablamos sobre los planes prepago de las cuatro grandes proveedoras de servicios de telefonía inalámbrica en Estados Unidos y los proveedores solo de servicios de prepago más grandes del país. Pero como algunos lectores me lo hicieron notar en sus comentarios de ese comparativo, no incluí a todos los proveedores en el país. Eso fue intencional ––quería que la tabla fuera manejable para hacer una comparación––, pero esos lectores tenían un buen punto. Los proveedores de telefonía como US Cellular, C Spire y Total Wireless tienen una amplia gama de planes de prepago, muchos de los cuales opacan a los niños consentidos de la cuadra.

Por lo tanto, para darte aún más opciones en tu búsqueda por tener un servicio de telefonía móvil simple y de buen precio, estos son los planes de una docena más de proveedores. La mayoría de los puntos que he enumerado en mi publicación anterior también se aplican a estos proveedores, pero hay un par de cosas adicionales que necesitas saber.

A menos de que se indique lo contrario, todos los planes que figuran a continuación incluyen llamadas y textos ilimitados.

Muchos de los planes que a continuación te muestro también incluyen llamadas y mensajes de texto hacia y desde Canadá y México. Sin embargo, fuera de este servicio internacional, los servicios adicionales son limitados. Consulta con cada operador para obtener información específica.

Aunque no lo enlisté aquí, Net10 también tiene cinco planes para hacer llamadas y enviar textos solamente.

Sí, el plan "gratuito" de FreedomPop es realmente gratuito

Cómo se comparan los planes de los operadores Plan Precio mensual Servicio de datos 4G incluido C Spire Simple Llama & Textea US$37.50 N/A (puedes acceder a los datos a velocidades 2G) C Spire 6GB US$50 6GB C Spire 12GB US$55 12GB C Spire Ilimitado US$70 Ilimitado FreedomPop (incluye 200 minutos aire y 500 textos) Gratis 500MB FreedomPop 500MB US$14 500MB FreedomPop 1GB US$23 1GB FreedomPop 2GB US$25 2GB FreedomPop 3GB US$30 3GB FreedomPop 4GB US$35 4GB H2O 500MB US$20 500MB H2O 2GB US$30 2GB H2O 3GB US$35 3GB H2O 6GB US$40 6GB H2O 8GB US$50 8GB H2O 10GB US$60 10GB *Lycamobile 500MB Internacional US$19 500MB *Lycamobile 1GB Internacional US$23 1GB *Lycamobile 4GB Internacional US$29 4GB Lycamobile 6GB US$35 6GB *Lycamobile 5GB Internacional US$39 5GB Lycamobile 7GB US$45 7GB Lycamobile Ilimitado US$50 Ilimitado Net10 2GB US$35 2GB Net10 4GB US$40 4GB Net10 8GB US$50 8GB Net10 10GB US$60 10GB *Net 10 8GB Internacional US$65 8GB Pure Talk 500MB US$20 500MB Pure Talk 1GB US$25 1GB Pure Talk 3GB US$30 3GB Pure Talk 5GB US$35 5GB Pure Talk 10GB US$45 10GB Republic Wireless Llama & Textea US$15 USN/A (Los datos 4G cuestan US$5 por cada 1GB) Straight Talk Basic (Incluye 1,500 minutos aire y textos ilimitados) US$30 100MB Straight Talk 2GB US$35 2GB Straight Talk 10GB US$45 10GB Straight Talk Ilimitado US$55 Ilimitado *Straight Talk Internacional US$60 10GB Total Llama & Textea Inalámbrico US$23.70 N/A Total Inalámbrico 5GB US$33.20 5GB US Cellular Llama & Textea US$30 N/A US Cellular 3GB US$40 3GB US Cellular Ilimitado US$55 Ilimitado

* Incluye llamadas hacia países seleccionados

Espera, hay algo más

Analicé los planes de Mint Mobile y Tracfone por separado porque tienen planes de prepago que duran más de un solo mes. Además, los planes de Tracfone ofrecen diferentes cantidades de datos para llamadas de minutos y textos.

Analizando los planes de Mint Mobile Extensión del plan Precio mensual Servicio de datos 4G incluidos 3 meses US$15 2GB 3 meses US$20 5GB 3 meses US$25 10GB 6 meses US$18 2GB 6 meses US$24 5GB 6 meses US$30 10GB 1 año US$15 2GB 1 año US$20 5GB 1 año US$25 10GB