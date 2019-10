La Pixelbook Go se deja ver en imágenes reales: reporte

Josh Miller/CNET

A pocos días de que tenga lugar el evento de hardware de Google más importante, los rumores y las filtraciones sobre lo que veremos en él cobran aún más fuerza.

9to5Google publicó una serie de imágenes que supuestamente, corresponden a la esperada computadora portátil que la compañía podría presentar el 15 de octubre, la Pixelbook Go. De acuerdo con las imágenes, la Pixelbook Go parece tener una textura ribeteada en la parte trasera, con un diseño muy distinto a la Pixelbook original

Además, el modelo de la imagen tiene esta parte ribeteada de color coral y tanto la cubierta como parte del teclado, están acabados en un tono mate de un color rosado similar al de la edición Not Pink de los Pixel 3.

Además de estas imágenes, sabemos más cosas de la futura computadora de Google. Reportes previos indicaron que la Pixelbook Go tendrá una pantalla de 13.3 pulgadas con ratio de aspecto 16:9 con resolución 1080p o 4K. Esta pantalla contaría con tecnología "Molecular Display", la misma que tiene la tablet Pixel Slate.

Además, se espera que la computadora incluya dos puertos USB Tipo-C y que haya hasta tres versiones con procesadores Intel Core m3, i5 e i7. También se espera que tenga 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una cámara frontal de 2 megapixeles.

Por ahora toda esta información, incluidas las imágenes, no está confirmada por lo que no podemos tomarla como cierta. Para salir de dudas tendremos que esperar al próximo 15 de octubre, día en el que la compañía celebrará su evento anual, Made by Google, en Nueva York.

En este evento conoceremos los nuevos Pixel 4, pero también se espera que Google presente un reloj inteligente y puede que esta nueva computadora.