Pixel Buds 2020 vs. AirPods Pro: ¿Cuáles son las diferencias?

César Salza / CNET en Español

Los Google Pixel Buds 2 o Pixel Buds 2020 son los nuevos audífonos de la empresa que destacan por ser más livianos, cómodos y pequeños que muchos de los dispositivos de la competencia, pero ¿cómo se comparan directamente con los AirPods Pro?

El punto diferencial más evidente entre ambos audífonos es el precio, porque los cuestan US$180, mientras que los US$249. Sin embargo, hay mucho más que analizar además del costo y a continuación señalamos las principales diferencias.

Los Pixel Buds 2 no tienen cancelación de ruido

Los Pixel Buds 2 incluyen muchas mejoras con respecto a la primera generación, pero la cancelación de ruido o diferentes modos de transparencia no es una de ellas, algo que sí incorporan los AirPods Pro, que tienen dos niveles diferentes: la cancelación de ruido total, que incorpora una tecnología que crea ondas inversas para aminorar prácticamente por completo el sonido exterior, y el modo transparencia, que enmascara el ruido, pero te deja estar atento a lo que sucede a tu alrededor.

Sin embargo, los Pixel Buds 2 tienen un arma secreta, ya que incorporan otro tipo de tecnología llamada sonido adaptativo, que funciona igual que el brillo adaptativo de un celular, ya que automática optimiza el volumen en relación con el nivel de ruido del ambiente.

El sonido adaptativo puede bloquearse directamente en el menú de Bluetooth de un celular con Android 10, aunque esta función no está disponible si emparejas los audífonos con un iPhone o computadoras Windows o Mac.

Funcionamiento con toquecitos

Los Pixel Buds 2 tienen un sensor externo que te permite manejar los audífonos con gestos, ya sea para subir o bajar el volumen, reproducir o pasar o atender llamadas. Los AirPods Pro por su parte permiten dar toques para activar o desactivar la cancelación de ruido, y además agregan diferentes niveles de presión para controlar llamadas, música y otros detalles, así que en este apartado ambos son bastante similares.

Algo que debes saber es que ambos tienen resistencia al agua IPX4, los dos tienen gomitas de diferentes tamaños para adaptártelos mejor y ambos pueden conectarse con sus respectivos asistentes virtuales, Google Assitant y Siri.

Ninguno de los dos audífonos tienen una aplicación para ser configurados en celulares del sistema operativo opuesto. Los Pixel Buds 2 ahora estrenan un menú integrado dentro de los ajustes de Bluetooth, y también tienen una aplicación en la que puedes ver la batería de la cajita y de los audífonos, configurar las preferencias de Google Assistant y hasta el sonido adaptativo.

Por su parte, los AirPods Pro no tienen app, aunque si cuentas con un dispositivo Apple podrás configurarlos desde el apartado de Bluetooth y hasta hacerte una prueba de ajuste de tus almohadillas para ver cuáles te quedan mejor.

Posiblemente la mejor opción de los Pixel Buds 2 que no incluyen los AirPods Pro, es la traducción en tiempo real provista a través de Google Assistant, y que con simples toques te permite hablar otro idioma de manera sencilla.

Calidad de sonido y batería

Si comenzamos por el nivel de sonido, los Pixel Buds 2 se escuchan claro y fuerte, ofrecen buenos bajos y claridad en el sonido. Los AirPods Pro también se escuchan muy bien, aunque en mis pruebas me pareció que las almohadillas de los audífonos de Apple cierran con más precisión la cabida de tus oídos para dejar entrar el audio, lo que permite que se escuchan fuerte en todo momento.

Los Pixel Buds 2 tienen una batería que rinde unas cinco horas de reproducción multimedia, similar a las 4.5 horas que rinden los AirPods Pro. La cubierta ayuda a que obtengas unas 24 horas de música en ambos casos.

En nuestras pruebas los Pixel Buds 2 lograron durar casi 4 horas de reproducción de música contínua, aunque los AirPods Pro les ganaron, incluso con el modo cancelación de ruido activado, dándonos 4.5 horas.

Conclusiones

Ambos audífonos son buenos, pero definitivamente los Pixel Buds 2 van a poder aprovecharse mejor con celulares Android que con algún dispositivo de Apple u otras marcas. Debido a la diferencia de precio, es posible que los Pixel Buds 2 sean unos audífonos inalámbricos lo suficientemente buenos, porque a pesar de no tener cancelación de ruido, sus almohadillas impiden el paso de mucho del sonido exterior, a lo que debemos sumar que su pequeño y cómodo tamaño es ideal para quienes no quieren usar audífonos extravagantes.

Los AirPods Pro son geniales, pero no hay necesidad de pagar tanto, y mucho menos si no tienes un iPhone. De cualquier forma, puedes echarle un vistazo a los Galaxy Buds Plus o los Sony WH-1000XM3 que tienen una de las mejores cancelaciones de ruido en audífonos inalámbricos hasta el momento.

Precio y disponibilidad

Los Pixel Buds 2 tienen un precio de US$180, mientras que los AirPods Pro cuestan US$249.