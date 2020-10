Pixel 5 vs. Pixel 4A 5G y Pixel 4A: ¿Cuál comprar y cuáles son las diferencias?

Captura de pantalla por Juan Garzón / CNET

El Pixel 5 es el nuevo teléfono insignia de Google que llega acompañado del Pixel 4A 5G como una versión más barata y que, aunque su nombre no lo indica, no se diferencia mucho de su pariente más caro.

Esto hace que sea un poco confuso porque además existe el Pixel 4A, que es el más barato de todos y el único de estos tres celulares que no tiene conectividad 5G.

Google Pixel 5 y Pixel 4A 5G: Nuevos celulares con Android 11 y lo mejor de Google

Sin embargo, todos estos celulares comparten el mismo concepto de diseño que consta de una pantalla con biseles pequeños, una cámara frontal de 8 megapixeles integrada en la pantalla a través de orificio, tiene un módulo de cámaras cuadrado en la parte trasera, botón de diferente color que ofrece contraste y un lector de huellas también en la parte trasera.

Inclusive, la cámara trasera principal de estos celulares es la misma, al igual que el software que ejecutan a pesar de que el Pixel 4A se lanzó con Android 10.

A pesar de no ser un teléfono de alta gama, el Pixel 5 es el más avanzado de estos. Pero, como mencionaba, el Pixel 4A 5G no es muy diferente.

Por ejemplo, el Pixel 5 y Pixel 4A 5G tienen el mismo procesador Snapdragon 765G, tienen una cámara trasera secundaria que es gran angular (no presente en el Pixel 4A), tienen exactamente las mismas funciones y tienen 128GB de almacenamiento.

Las diferencias están en que el Pixel 5 tiene una pantalla de 6 pulgadas con una tasa de actualización de 90Hz, tiene 8GB de RAM, una batería de 4,080mAh y tiene un cuerpo de aluminio reciclado. El Pixel 4A 5G, por su parte, tiene una pantalla de 6.2 pulgadas con una tasa de actualización de 60Hz, 6GB de RAM, una batería de 3,385mAh y un cuerpo de plástico.

Además, el Pixel 5 ofrece resistencia al agua IP68, se puede cargar inalámbricamente y puede cargar otros dispositivos de la misma manera, características que no están presentes en los Pixel 4A.

Por su parte, el Pixel 4A tiene una pantalla de 5.8 pulgadas con una tasa de actualización de 60Hz, 6GB de RAM, una batería de 3,140mAh y un cuerpo de plástico. Además, el Pixel 4A tiene un procesador Snapdragon 730G.

En cuanto al precio, el Pixel 4A es el más barato al costar US$349, luego el Pixel 4A 5G con precio de US$499 y el más caro es el Pixel 5 con precio de US$699.

Por el momento, solo he podido probar el Pixel 4A, pero teniendo esa experiencia y basado en las especificaciones, es posible que el Pixel 4A 5G sea el que ofrece mejor valor. Es cierto, no tendrás esa pantalla de 90Hz o más RAM, resistencia al agua y compatibilidad con carga inalámbrica, pero no creo que esas sean necesidad para todos y US$200 parece un alto precio a pagar por esas diferencias.

A continuación comparamos más especificaciones y características del Pixel 5 con el Pixel 4A 5G y el Pixel 4A.

Comparación: Pixel 5 vs. Pixel 4A 5G vs. Pixel 4A Pixel 5 Pixel 4A 5G Pixel 4A Pantalla 6 pulgadas, OLED, 90Hz 6.2 pulgadas OLED 5.8 pulgadas Resolución 2,340x1,080 pixeles 2,340x1,080 pixeles 2,340x1,080 pixeles Densidad de pixeles 432ppp 413ppp 443ppp Sistema operativo Android 11 Android 11 Android 10 Procesador Snapdragon 765G Snapdragon 765G Snapdragon 730G Almacenamiento 128GB 128GB 128GB Expansión de almacenamiento No No No Cámaras principales Dos: 12.2 megapixeles, f/1.7; 16 megapixeles gran angular f/2.2 Dos: 12.2 megapixeles, f/1.7; 16 megapixeles gran angular f/2.2 12.2 megapixeles (f/1.7) con estabilización óptica de imagen Cámara frontal 8 megapixeles, f/2.0 8 megapixeles, f/2.0 8 megapixeles RAM 8GB 6GB 6GB Batería 4,080mAh 3,885mAh 3,140mAh Duración de batería (horas y minutos) Por definir Por definir 19:25 Conectividad 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua IP68 No No Lector de huellas Sí, trasero Sí, trasero Sí, atrás Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Sí, básico Carga inalámbrica Sí y carga reversible No No Conector de audífonos No Sí Sí Características importantes Cámara doble con modo nocturno y software de Google; Android 11 y 5G, cuerpo de aluminio reciclado y será de los primeros en actualizar Android a las próximas generaciones, resistente al agua, compatible con carga inalámbrica y reversible, pantalla de 90Hz. Puerto de audífonos, muy parecido al Pixel 5, será de los primeros en actualizar Android a las próximas versiones. 5G y Android 11 Cámara de primera categoría a un bajo precio, novedades que Google coloca en Pixel como detección de accidentes, grabación con transcripción en tiempo real y sería uno de los primeros en recibir actualizaciones de Android. Tamaño 144.7x70.4x8mm 169.2x72.6x8.2 144x69.4x8.2mm Peso 151 gramos 168 gramos 143 gramos Precio US$699 US$499 US$349