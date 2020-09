Google Pixel 5 vs. Pixel 4: ¿Cuáles son las diferencias?

Google

Google lanzó su nuevo Pixel 5 y no hay como tal un Pixel 5 XL este año. En 2019, la empresa lanzó los Pixel 4 y Pixel 4 XL, que podían ser consideramos de gama alta porque incluían el procesador más importante de Qualcomm y se encontraban en los celulares más top del momento, como los Galaxy S10, por ejemplo.

Ahora, cuando sus competidores de la gama alta dan un paso hacia adelante con el procesador Snapdragon 865 5G, Google se queda en la gama media con el procesador Snapdragon 765G. Al menos esto también significa que el Pixel 5 es más barato en su lanzamiento que el Pixel 4: US$699 cuesta el nuevo celular frente a los US$799 que costó la versión pequeña de su antecesor y los US$899 que costó el 4 XL.

Pero ¿el Pixel 5 representa una evolución como para cambiar tu Pixel 4 o 4XL?

Misma pantalla, diferente tamaño

El Pixel 5 de este año tiene una pantalla de 6 pulgadas, intermedia entre los 5.7 y los 6.3 pulgadas de sus predecesores. Sigue siendo OLED y tiene hasta 90Hz en su tasa de actualización. Su resolución sí mejoró ligeramente con respecto al Pixel 4.

Diferente procesador y capacidades

El Pixel 5 mejora en algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, a diferencia del Pixel 4 sí cuenta con sensor de huellas en la parte trasera, aunque algo que debes saber es que pierde el puerto para audífonos tradicional.

Sin embargo gana carga inalámbrica rápida y carga inalámbrica inversa; un detalle muy importante es que a pesar de su tamaño intermedio, el Pixel 5 tiene la mejor batería entre los tres teléfonos, con 4,080mAh.

Como te expliqué antes, este procesador es de una gama diferente, aunque es del año 2020 e incluye tecnología 5G, algo que no podrás obtener en los viejos Pixel 4. Algo que tal vez no te guste saber es que ahora no hay versión de 64GB, ya que solo hay una de 128GB, y como desde hace algún tiempo, ninguno de estos teléfonos incluye ranura para tarjeta microSD.

Un cambio en las cámaras

El Pixel 5 repite dos cámaras en su configuración, pero esta vez en vez de incluir una telefoto, posee un sensor gran angular, lo que le diferencia del Pixel 4. A eso debemos sumar que ahora tiene retrato nocturno, retrato iluminado y una mejor estabilización en video.

Sin embargo, Google dijo que algunas de estas novedades llegarán a viejos dispositivos, así que tendremos que estar pendientes de cuáles de ellas se hacen realidad para los Pixel 4 y Pixel 4 XL.

¿Comprar un Pixel 5?

Si ya tenías un Pixel 4 o 4XL, la mayor novedad para ti podría ser la conectividad 5G y un juego de cámaras diferente, así como la carga inalámbrica. Si no necesitas alguna de estas novedades, tampoco necesitas cambiar aún tu teléfono.

Si estás pensando en comprarte un nuevo celular Android, Samsung acaba de anunciar el Galaxy S20 Fan Edition que es más barato que sus hermanos mayores y vale igual al Pixel 5, US$699 —y también tiene 5G.