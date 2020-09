Pixel 5 y Pixel 4A 5G: Precio, ofertas y dónde comprarlo en Estados Unidos

Google presentó sus nuevos teléfonos durante un evento celebrado el 30 de septiembre, su modelo insignia, el Pixel 5, y el Pixel 4A 5G. Estos nuevos dispositivos del gigante tecnológico llegarán al mercado el 29 y el 15 de octubre, respectivamente; y se podrán comprar en la tienda en línea de Google, así como con Verizon y AT&T.

En la compra de un Pixel 5 o un Pixel 4A 5G, Google ofrece tres meses gratis de su servicio de videojuegos por streaming, Google Stadia, YouTube Premium, Google Play Pass y 100 GB de almacenamiento con Google One.

A continuación te listamos los precios y disponibilidad de los nuevos teléfonos de Google:

Pixel 5

El Pixel 5 es el nuevo teléfono insignia de Google, pero a diferencia de sus predecesores es un celular que ya no quiere ser el mejor de lo mejor, sino que busca lograr un buen balance de especificaciones, funciones y experiencia. El precio del Pixel 5 de 128GB de almacenamiento tiene un costo de US$699 y estará disponible a partir del 29 de octubre en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Taiwán y Reino Unido.

Pixel 4A 5G

El llegará con un procesador más avanzado que el Pixel 4A, un precio superior y compatibilidad con redes 5G Sub-6 y mmWave. El precio del Pixel 4A 5G de 128GB de almacenamiento será de US$499 y estará disponible en Japón el 15 de octubre, y en noviembre llegará a Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Irlanda, Taiwán, Reino Unido

Precios del Pixel 5 y 4a 5G

128GB Pixel 5 US$699 Pixel 4a 5G US$499

Verizon

El Pixel 5 ya se puede comprar en y estará disponible en tiendas a partir del 29 de octubre. La operadora ofrece el nuevo teléfono insignia de google por US$29.16 mensuales en un plan de datos a 24 meses.

Verizon ofrece hasta US$550 de descuento en la compra del Pixel 5 cuando canjeas un dispositivo elegible y añades una línea dentro de los planes Play More, Do More y Get More Unlimited o puedes obtener una tarjeta de regalo de hasta US$250 en la compra de un Pixel 5 y transfieres tu línea con la operadora bajo los planes antes mencionados.

Los clientes actuales de la operadora pueden obtener un descuento de US$350 en el Pixel 5, al canjear un dispositivo elegible en los planes Play More, Do More y Get More Unlimited. Además, en la compra de un Pixel 5 o un Pixel 4a 5G puedes obtener 3 meses gratis de los servicios YouTube Premium, Stadia Pro y Google Play Pass.

Por su parte, el Pixel 4a 5G estará disponible en preventa a partir del 29 de octubre, y en tiendas el 19 de noviembre. Verizon ofrece este teléfono por US$24.99 mensuales en un plan de datos de 24 meses y se puede ordenar desde el app de Verizon o en tiendas físicas.

AT&T

Tanto el Pixel 5 como el Pixel 4a 5G estarán disponibles "en los próximos meses" en AT&T. Sin embargo, la operadora no reveló la fecha de su llegada ni ofertas disponibles.

Nota del editor: Este es un artículo en desarrollo y lo estaremos actualizando a lo largo del 30 de septiembre y conforme vamos conociendo las ofertas de Google.