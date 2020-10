Captura de pantalla por Juan Garzon / CNET

El Pixel 5 llega como el nuevo teléfono insignia de Google, pero no como lo han hecho sus predecesores.

El Google Pixel 5 es un celular que ya no quiere ser el mejor de lo mejor, sino que busca lograr un buen balance de especificaciones, funciones, experiencia y precio –similar a como lo hicieron los Nexus antes de que llegaran los Pixel.

Esto significa que el Pixel 5 no tiene el procesador Snapdragon 865 Plus o Snapdragon 865 como a muchos nos gustaría, sino que le apuesta por el mismo Snapdragon 765G que es usado en toda clase de celulares de gama media, incluidos el LG Velvet, el Motorola Edge, el Motorola One 5G, el OnePlus Nord y el LG Wing.

La experiencia que he tenido con el procesador Snapdragon 765G en estos celulares ha sido buena, pero en ocasiones presenta retrasos extraños que hacen sentir menos consistencia en el desempeño general del dispositivo. Claro, no hemos aún hecho nuestro análisis completo del Pixel 5, pero esperaría al menos que con este procesador ofrezca una experiencia relativamente buena, pero no sobresaliente o emocionante.

Algo extraño es que Google no presentó un Pixel 5 XL como lo ha hecho en generaciones anteriores, sino que presentó un Pixel 4A 5G que comparte algunas de sus características, pero tiene un precio de US$499.

Novedades importantes del Pixel 5

Cámara gran angular de 16 megapixeles que acompaña la principal de 12 megapixeles

Estabilización de video cinematográfica, activa y bloqueada

Night Sight en modo retrato

Portrait Light permite ajustar la iluminación del sujeto

Editor de fotos más profesional

Hold for me permite que Google Assistant este en la llamada mientras te atiende una persona

Modo de ahorro de batería extremo

Google Duo Family HD es un modo que permite entretener a niños con herramientas

Pixel 5: Características y especificaciones

Pantalla : 6 pulgadas (OLED) de 90Hz

: 6 pulgadas (OLED) de 90Hz Resolución : 2,340x1,080 pixeles

: 2,340x1,080 pixeles Procesador : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G Conectividad : 5G

: 5G Cámaras traseras : Principal de 12.2 megapixeles (f/1.7) con OIS + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2)

: Principal de 12.2 megapixeles (f/1.7) con OIS + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) Cámara frontal: 8 megapixeles

8 megapixeles Batería: 4,080mAh (carga rápida de 18W)

4,080mAh (carga rápida de 18W) Lector de huellas : Sí, atrás

: Sí, atrás Reconocimiento facial : Básico de Android

: Básico de Android Resistencia al agua: Sí, IP68

Sí, IP68 Carga inalámbrica: Sí

Sí Carga inalámbrica reversible: Sí

Sí Conector de audífonos 3.5mm: No

No Conectividad: 5G, 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, NFC

5G, 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, NFC Almacenamiento : 128GB

: 128GB Tamaño : 144.7x70.4x8.0mm

: 144.7x70.4x8.0mm Peso: 151 gramos

Precio y cuándo se podrá comprar

El Pixel 5 llega con un precio más atractivo que las generaciones anteriores, pero eso se ve reflejado en sus características y especificaciones.

En esta ocasión, el precio del Pixel 5 es de US$699, el cual lo hace competir con toda clase de celulares de gama media con ese mismo procesador.

Opiniones

El Pixel 5 es un teléfono insignia a medias, ya que no necesariamente marca un claro paso hacia adelante para Google.

Puede ser que tenga mejores cámaras, pero Android 11 con sus novedades importantes llegarían a anteriores generaciones de Pixel. Además, el Pixel 5 llega acompañado del Pixel 4A 5G, que aunque su nombre representa un celular inferior, las diferencias son más pequeñas de lo que uno se imaginaría. Las diferencias son la falta de resistencia al agua, compatibilidad con carga inalámbrica, batería inferior (3,880mAh vs. 4,000mAh) y menos RAM (6GB vs 8GB). Sin embargo, ante esto, el Pixel 4A 5G cuesta US$499, que lo hace tentador, y tiene conector de audífonos regular.

De cualquier manera, lo más emocionante del Pixel 5 parece seguir siendo sus cámaras y ser uno de los primeros teléfonos en recibir las próximas actualizaciones Android.

