Pixel 5, nuevo Chromecast, Nest Audio: Todo lo que anunció Google

Juan Garzón / CNET

La semana pasada fue de Amazon, que presentó un montón de productos nuevos. Y esta semana es de Google, que en su evento virtual Launch Night In presentó su nuevo celular Pixel 5, además de la versión 5G del Pixel 4A, un nuevo Chromecast, Google TV y la nueva bocina inteligente Nest Audio. Pero, además de la función Hold for Me que pone en manos de Google Assistant las llamadas en espera, no hubo mayor sorpresa.

Así que repasemos lo que presentó Google el 30 de septiembre.

Chris Monroe/CNET El actualizado y mejorado Chromecast de US$50 tiene un nuevo control remoto con un botón dedicado a Google Assistant, además de botones dedicados a servicios de streaming. Chromecast with Google TV: Un aparato de streaming con mejor interfaz y precio de US$49

Captura de pantalla por CNET La nueva bocina inteligente tiene más bajo, valor y es más esbelta. Cuesta US$99. Nest Audio: La nueva bocina inteligente de Google estrena diseño