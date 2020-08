Pixel 4A vs. iPhone SE 2020: Comparativa

Angela Lang/CNET

Google dio a conocer el nuevo Pixel 4A, un celular que no es necesariamente el más bonito del mercado, pero que sí llega armado con buenas especificaciones y un precio bastante competitivo, y que para algunos puede ser un sólido rival del iPhone SE de 2020, ya que ambos tienen un precio inferior a los US$400.

Reproduciendo: Mira esto: Análisis Pixel 4A: Una ganga de celular con supercámara

Sin embargo, el iPhone SE 2020 sigue teniendo de su lado un detalle importante para algunos usuarios: el tamaño. Y es que actualmente hay pocos celulares en el mercado con un panel de 4.7 pulgadas y una buena calidad de procesamiento y características medianamente decentes. El Pixel 4A tiene 5.8 pulgadas y eso lo hace un celular más robusto, que no disgusta, pero que deja de lado al público sediento por menos pulgadas.

El Pixel 4A es el celular más barato para disfrutar la cámara de Google [fotos] Ver fotos +29 Más

El Pixel 4A es más grande, y tiene más de casi todo

Algo que debemos tener claro cuando realizamos esta comparativa es que los celulares de Apple tiene un sistema de procesamiento muy diferente al de los teléfonos Android, por lo cual no necesariamente ameritan más RAM, por ejemplo. Dicho esto, el Pixel 4A no solo tiene una pantalla más grande y una mejor resolución, también posee 6GB de RAM vs. los 3GB de RAM del iPhone.

Cuando hablamos del procesador, estos teléfonos son completamente diferentes, ya que el de Google tiene el Snapdragon 730G de gama media, mientras que el iPhone SE 2020 se beneficia del chip A13 Bionic, lo que le hace tener el mismo motor interno que un iPhone 11, algo diferente cuando examinamos al Pixel 4, que sí posee un procesador mucho mejor que el Pixel 4A, y es el Snapdragon 855.

Si en algo se parecen estos dos celulares, es que ninguno de ellos tiene la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante microSD. Y mientras que el Pixel 4A viene en una única versión de 128GB, el iPhone SE 2020 ofrece versiones de 64GB, 128GB y 256GB.

Los pros y contras del iPhone SE 2020 y del Pixel 4A

El iPhone SE 2020 tiene menos batería, con solo 1,821mAh, pero debido a que su pantalla es más pequeña y la forma en la que iOS regula la energía, podemos decir que en nuestras pruebas logremos llegar al final del día con hasta 40 por ciento de batería. Por otro lado, el Pixel 4A con sus 3,140mAh de batería también logró durar hasta el final del día.

Los contras del Pixel 4A es que no tienen ninguna resistencia al agua, su lector de huellas sigue siendo físico y visible en la parte trasera y además no tiene carga inalámbrica. Los pros de este celular son que posee puerto para audífonos, conectividad NFC y reconocimiento facial básico.

Los contras del iPhone SE 2020 son mantener el mismo dice del sensor de huellas en el anticuado botón de inicio, no tiene puerto para audífonos y mantiene muchos biseles en su parte frontal. Mientras que los pro son que posee carga inalámbrica y NFC para pagar con Apple Pay.

Una cámara muy igualada

Los dos teléfonos poseen un único sensor principal para la captura fotográfica. El del Pixel 4A es de 12.2 megapixeles con apertura f/1.7, mientras que el del iPhone SE 2020 es de 12 megapixeles con apertura f/1.8.

Nuestro editor Juan Garzón probó el Pixel 4A y dijo que "cumple con lo esperado tomando fotos muy similares a las de los Pixel 4, haciéndola una de las más confiables que puedes encontrar en un celular". Mientras que nuestro editor en jefe Gabriel Sama probó la del iphone SE 2020 y en su análisis dijo que "la cámara con Smart HDR toma buenas fotos", y además aseguró que la estabilización de video cinematográfica le pareció muy buena.

Los dos celulares confían en el procesamiento mediante software para hacer fotos retratos, aunque en este apartado los teléfonos de Google sin dudas se han hecho de mucha fama. Checa las fotos de estas dos galerías tú mismo.

Precios

El Pixel 4A tiene un precio de US$349 mientras que el iPhone SE 2020 de 64GB cuesta desde US$399.

Pixel 4A vs. iPhone SE 2020

Pixel 4A iPhone SE 2020 Pantalla 5.8 pulgadas 4.7 pulgadas (IPS LCD) Resolución 2,340x1,080 pixeles 1,334x750 pixeles Densidad de pixeles 443ppp 326ppp Sistema operativo Android 10 iOS 13 Procesador Snapdragon 730G A13 Bionic Almacenamiento 128GB 64GB, 128GB, 256GB Expansión de almacenamiento No No Cámara trasera 12.2 megapixeles (f/1.7) con estabilización óptica de imagen 12 megapixeles (ƒ/1.8) y estabilización óptica de imagen Cámara frontal 8 megapioxeles 7 megapixeles (ƒ/2.2) RAM 6GB 3GB Batería 3,140mAh 1,821mAh Duración de batería (horas y minutos) 19:25 15:45 Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) Wi-Fi 6, LTE Gigabit, Bluetooth 5.0 NFC Sí Sí Resistente al agua No Sí (IP67) Lector de huellas Sí, atrás Sí (En botón de Inicio) Reconocimiento de rostro Sí, básico No Carga inalámbrica No Sí Conector de audífonos Sí No Características importantes Cámara de primera categoría a un bajo precio, grabación con transcripción en tiempo real. Apple Pay, carga inalámbrica, bocinas estéreo y sin 3D Touch o Face ID. Tamaño 144x69.4x8.2mm 138.4x67.3x7.3mm Peso 143 gramos 148 gramos Precio US$349 US$399