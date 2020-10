Captura de pantalla por Juan Garzón / CNET

El Pixel 4A 5G fue presentado el 30 de septiembre junto con el Pixel 5 como una versión mejorada del Pixel 4A que fue presentado hace tan solo unos meses. La mejora más importante es que ofrece compatibilidad con redes 5G.

Además de 5G, el nuevo Pixel 4A también integra un procesador más potente, una pantalla más grande y doble cámara trasera.

Esto también hace que el precio del Pixel 4A 5G sea más elevado. Su precio será de US$499, mientras que el 4A tiene un precio sugerido de US$349.

A pesar de esto, el Pixel 4A 5G mantiene el mismo diseño general que incluye una pantalla con biseles pequeños que integra una cámara frontal a través de un orificio, un lector de huellas en la parte trasera, un botón de encendido en un color diferente al del cuerpo y un módulo de cámara cuadrado.

Inclusive, este es el mismo diseño que Google utiliza en su teléfono insignia, lo cual lo hace un poco confuso porque comparte algunas de sus especificaciones y la empresa no presentó esta vez a un Pixel 5 XL como lo ha hecho anteriormente.

Precio y disponibilidad

El precio del Pixel 4A 5G es de US$499, lo cual lo hace US$150 más caro que el Pixel 4A, pero también es más barato que el Pixel 5.

Pixel 4A 5G: Características y especificaciones

Pantalla : 6.2 pulgadas (60Hz)

: 6.2 pulgadas (60Hz) Procesador : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G Conectividad : 5G

: 5G RAM : 6GB

: 6GB Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Batería: 3,885mAh

3,885mAh Cámaras traseras : Principal de 12.2 megapixeles (f/1.7) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2)

: Principal de 12.2 megapixeles (f/1.7) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) Cámara frontal: 8 megapixeles

8 megapixeles Lector de huellas : Sí, atrás

: Sí, atrás Reconocimiento facial : Básico de Android

: Básico de Android Resistencia al agua: No

No Carga inalámbrica: No

No Conector de audífonos 3.5mm: Sí

Sí Tamaño: 153.9x74x8.2mm

153.9x74x8.2mm Peso: 168 gramos (171 gramos mmWave)

Novedades importantes del Pixel 4A 5G

Cámara gran angular de 16 megapixeles que acompaña la principal de 12 megapixeles

Estabilización de video cinematográfica, activa y bloqueada

Night Sight en modo retrato

Portrait Light permite ajustar la iluminación del sujeto hasta después de tomar las fotos

Editor de fotos más profesional

Hold for me permite que Google Assistant este en la llamada mientras te atiende una persona

Modo de ahorro de batería extremo

Google Duo Family HD es un modo que permite entretener a niños con herramientas

Primera impresión

El Pixel 4A 5G se postula como una gran alternativa en el mercado y sin mucho que envidiarle al Pixel 5 que cuesta USS$200 más y tiene como principales diferencias una pantalla más grande (6.2 vs. 6 pulgadas), carencia de resistencia al agua y compatibilidad con carga reversible, menos RAM (6GB vs 8GB) y una batería de capacidad inferior (3,888mAh vs. 4,080mAh).

Además, el Pixel 4A 5G tiene un conector de audífonos tradicional y mantiene el mismo procesador, cámaras, diseño y funciones.

Todo apunta a que el Pixel 4A 5G podría ser una mejor elección de valor para más usuarios, ofreciendo no muchos sacrificios frente al Pixel 5 e importantes beneficios frente al Pixel 4A, como son su cámara secundaria y mejor desempeño.