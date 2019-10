Pixel 4 y 4 XL: Precios, ofertas y dónde comprar el teléfono de Google

Sarah Tew/CNET

Durante el evento Made by Google del 15 de octubre, la empresa de Silicon Valley nos trajo los nuevos Pixel 4 y Pixel 4 XL, los cuales ya están disponibles en preventa, y llegarán al mercado el 24 de octubre a la tienda en línea de Google, así como con AT&T, C Spire, Cellcom, Google Fi, Spectrum Mobile (Charter), Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon, Visible y Xfinity Mobile (Comcast).

Pixel 4

El Google Pixel 4 llega con un nuevo diseño, desbloqueo facial 3D, tecnología de Soli para poder controlar el celular sin tocarlo, una cámara mejorada que llega acompañada de un telefoto y Google Assistant es más inteligente y ágil.

El precio del Pixel 4 de 64GB es de US$799, mientras que la versión de 128GB de almacenamiento costará US$899. El Pixel 4 estará disponible en tiendas a partir del 24 de octubre en color negro, blanco y naranja, aunque las unidades en color naranja estarán limitadas.

Al pedir un Pixel 4 en preventa 4 desde la Google Store se obtienen US$100 para gastarlos dentro de la tienda en línea de Google, aunque esta promoción solo aplica en Estados Unidos.

Pixel 4 XL

El Google Pixel 4 XL actualiza sus especificaciones, le da más importancia a sus cámaras traseras e integra novedades como un desbloqueo facial instantáneo que te permite incluso acceder a tu cuenta bancaria. El celular también integra una tecnología llamada Motion Sense, que te permite controlar el celular con solo mover tu mano frente de él.

El precio del Pixel 4 XL de 64GB es de US$899 y la versión de 128GB de almacenamiento tiene un costo de US$999. Al igual que el Pixel 4, la versión XL estará disponible en tiendas a partir del 24 de octubre en color negro, blanco y naranja, aunque las unidades en color naranja estarán limitadas.

Al pedir en preventa un Pixel 4XL desde la Google Store, el cliente obtiene US$100 para gastarlos dentro de la tienda en línea de Google, aunque solo aplica en Estados Unidos.

Precios del Pixel 4 y 4 XL

64GB 128GB Pixel 4 US$799 US$899 Pixel 4 XL US$899 US$999

T-Mobile

T-Mobile anunció que el Pixel 4 y el Pixel 4 XL estarán disponibles en preventa en línea desde el 15 de octubre a partir de las 9 p.m. hora del Pacífico. La oferta de T-Mobile es que al cambiar a la operadora y canjear tu antiguo Pixel, obtienes un Pixel 4 gratis o bien, US$800 de descuento por un Pixel 4 XL a través de 24 créditos en tu factura mensual. Según T-Mobile, al final de los 24 meses los usuarios habrán pagado US$0 por el Pixel 4.

Otra oferta que ofrece T-Mobile es US$300 de descuento en un Pixel 4 o Pixel 4 LX al canjear un dispositivo elegible.

Estas son las opciones a 24 meses para clientes bien calificados bajo el plan de instalación de equipo (sin intereses): T-Mobile ofrece el Pixel 4 de 64GB en color negro o blanco por US$33.34 mensuales con un pago inicial de US$0 (precio base de US$799.99), mientras que el Pixel 4 XL de 64GB está disponible en color negro y blanco, está disponible por US$33.34 mensuales con un pago inicial de US$99.99 (precio base de US$899.99).

Sprint

Sprint anunció que el Pixel 4 y el Pixel 4 XL estarán disponibles en preventa en línea a partir del 16 de octubre y estarán disponibles en tiendas a partir del 24 de octubre. Por tiempo limitado, arrienda un Pixel 4 o un Pixel 4 XL y obtén un segundo dispositivo por US$0 mensuales al cambiar a Sprint o al añadir una nueva línea de servicio. También se pueden mezclar ambos dispositivos, por ejemplo: arrienda un Pixel y obtén un segundo Pixel 4, arrienda un Pixel 4 XL y obtén un segundo Pixel 4 XL o bien, arrienda un Pixel 4 XL y obtén un Pixel 4.

Verizon

El Pixel 4 y el Pixel 4 XL estarán disponibles en preventa en línea a partir del 15 de octubre en colores negro, blanco y naranja, aunque este último es una edición limitada. Ambos dispositivos estarán disponibles en tiendas Verizon a partir del 24 de octubre.

Verizon ofrece el Pixel 4 de 64GB a 24 pagos mensuales de US$33.33 con un pago inicial de US$0 (precio base de US$799.99), mientras que el modelo de 128GB está disponible a 24 pagos mensuales de US$37.49 con un pago inicial de US$0 (precio base de US$899.99).

El Pixel 4 XL de 64GB está disponible a 24 pagos mensuales de US$37.49 con un pago inicial de US$0 (precio base de US$899.99) y el modelo de 128GB está disponible a 24 pagos mensuales de US$41.66 con un pago inicial de US$0 (precio base de US$999.99).

Al comprar un Pixel 4, Verizon ofrece otro Pixel 4 de 64GB o US$800 de descuento en cualquier otro Pixel 4. Para hacer válida la oferta es necesario adquirir una nueva línea de servicio y un plan ilimitado, se debe de hacer la compra con el plan de pago de dispositivos de Verizon, el crédito aplica por 24 meses y se obtiene una tarjeta de regalo de US$200.

También es posible intercambiar un dispositivo elegible y obtener US$450 de descuento. Esta oferta está disponible para nuevos clientes y clientes existentes, se requiere un plan de datos ilimitado, el crédito aplica por 24 meses y se obtiene una tarjeta de regalo de US$200.

AT&T

AT&T tendrá el Pixel 4 y el Pixel 4 XL en preventa en línea a partir del 16 de octubre y estarán disponibles en tiendas a partir del 24 de octubre.

Por tiempo limitado, los clientes pueden obtener hasta US$700 descuento en un Pixel 4 o Pixel 4 XL al comprar un plan de instalación elegible o al canjear un dispositivo elegible. También pueden obtener hasta US$300 en crédito si añaden una nueva línea o si actualizan la existente.

Con el Plan de Instalación AT&T se puede obtener un Pixel 4 pagando US$28 por 30 meses y un Pixel 4 XL al pagar US$32 por 30 meses.

Xfinity Mobile

El Pixel 4 y el Pixel 4 XL estarán disponibles en preventa en línea a partir del 15 de octubre en colores negro, blanco y naranja, aunque este último es una edición limitada. Ambos dispositivos estarán disponibles en tiendas físicas y en línea a partir del 24 de octubre.

Xfinity Mobile ofrece el Pixel 4 de 64GB a 24 pagos mensuales de US$33.29 con un pago inicial de US$0 (precio base de US$799), mientras que el modelo de 128GB está disponible a 24 pagos mensuales de US$37.45 con un pago inicial de US$0 (precio base de US$899).

El Pixel 4 XL de 64GB está disponible a 24 pagos mensuales de US$37.45 con un pago inicial de US$0 (precio base de US$899) y el modelo de 128GB está disponible a 24 pagos mensuales de US$41.62 con un pago inicial de US$0 (precio base de US$999).

Precio y disponibilidad del Pixel 4 y Pixel XL en España

El Pixel 4 y el Pixel XL ya están disponibles en preventa y estarán disponibles en tiendas a partir del 21 de octubre. El Pixel 4 tiene un precio de 759 euros (64GB) y 859 euros (128GB), mientras que el Pixel 4 XL tiene un precio de 899 euros (64GB) y 999 euros (128GB).

Nota del editor: Este es un artículo en desarrollo y lo estaremos actualizando a lo largo del 15 de octubre y conforme vamos conociendo las ofertas de Google.