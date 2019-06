Pixel 4 y 4 XL: Precio, lanzamiento, diseño y todo lo que sabemos

Google lanzó la cuarta actualización beta, de las seis en total que se planean lanzar, de Android Q el miércoles 5 de junio. Esto significa que nos estamos acercando a conocer la versión oficial del sistema operativo móvil de Google. Esto también significa que tenemos una buena idea de lo que será capaz un nuevo teléfono de Google. Estos incluyen a los Pixel 3A y Pixel 3A XL, que debutaron el 7 de mayo, así como también a lo que esperamos se llamen Pixel 4 y pixel 4 XL. Aunque estamos a meses de que se lancen, los Pixel 4 van a ser los representantes máximos de los dispositivos con el sistema operativo Android y muy probablemente vendrán con la más reciente versión, Android Q.

El éxito del Pixel 4 será clave para Google. El Pixel 3 y el 3 XL no se han vendido muy bien a pesar de sus excelentes cámaras y buenas críticas. Esto se podría deber a que los teléfonos son exclusivos de Verizon (aunque funcionan con otras operadoras en Estados Unidos), y por el hecho de que los consumidores no están comprando tantos teléfonos como antes. También se han reportado problemas con el desempeño del Pixel 3, aunque en CNET no nos hemos topado con estos problemas. Google necesita resolver estos asuntos con el Pixel 4 si quiere aumentar las ventas y sacar ventaja competitiva ante Apple y Samsung.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora de los anticipados teléfonos de Google.

¿El Pixel 4 se parecerá al iPhone de 2019?

El reconocido filtrador @OnLeaks, dio a conocer una serie de imágenes hechas por computadora (renders) en las que muestra algunos detalles del diseño de los Pixel 4. En las imágenes se ve un celular muy parecido al iPhone 11 con un sistema de cámara albergado dentro de un cuadrado apostado en la esquina superior izquierda de la parte trasera del teléfono. Se rumora que el iPhone de 2019 tendrá este cuadrado.

El Pixel 4 aparece en documentos oficiales

Google ya está mencionando en documentos a su próxima familia de celulares que terminarían llamándose Pixel 4.

El 2 de abril, el sito 9to5Google encontró evidencia en documentos oficiales de la empresa de búsquedas sobre el Pixel 4. Las referencias están en el proyecto AOSP para el desarrollo de Android. Los documentos sólo mencionan que los planes son crear un software para el Pixel 3 que funcione correctamente y luego llevarlo al Pixel 4 y para productos a futuro.

Fecha de lanzamiento: ¿Octubre?

Esto no se basa en un rumor en específico, pero desde que el primer Pixel se lanzó en 2016, Google ha lanzado sus teléfonos insignia en octubre. Después de su conferencia de desarrolladores en mayo, el evento de octubre se realiza para resaltar los avances que ha realizado Google en materia de hardware. Además del Pixel 4, se espera que el evento de octubre dé novedades sobre su trabajo en el hogar inteligente.

El Pixel 4 XL tendría dos cámaras traseras y pantalla con orificio

Según un dibujo filtrado por el sitio SlashLeaks el 13 de marzo, el Pixel 4 XL tendía dos cámaras traseras, a diferencia del Pixel 2 XL y 3 XL, que tenían solo una. Según la imagen, parece que el teléfono tendrá un orificio en la pantalla para contener dos cámaras selfie. El dibujo no muestra el sensor de huellas en la parte trasera.

Pixel 4 podría venir sin biseles

El conocido filtrador SlashLeaks publicó una ilustración del Pixel 4 que viene de la mano de la fabricante de cubiertas Skinomi. La ilustración muestra el teléfono con una pantalla con orificio y dos cámaras frontales (similar al Galaxy S10 Plus). El Pixel 3 ya tiene dos cámaras frontales, una de las cuales es un lente gran angular. La imagen del Pixel 4 también muestra que no tiene biseles.

El Pixel 4 podría tener capacidades mejoradas de doble SIM

El Pixel 4 podría tener una función que le permita al usuario cambiarse entre dos líneas telefónicas. Esta es una actualización del Pixel 2 y Pixel 3 (y sus hermanos mayores Pixel 2 XL y 3 XL). Estos teléfonos tienen una ranura estándar para tarjeta SIM y una eSIM. Lo que significa que aunque puedas tener dos números telefónicos en un mismo dispositivo, podías llamar, enviar mensajes de texto y usar datos en una línea, mientras que la otra línea tenía que estar inactiva. En otras palabras, sólo un SIM se podía activar a la vez.

Pero el Pixel 4 podría contar con dos SIM activas. Sin embargo, si uno de los dos está en uso para hacer una llamada o enviar un mensaje de texto, la otra línea no podrá aceptar llamadas o mensajes de texto mientras tanto. Esto es similar a a como los nuevos iPhone y teléfonos de Android actuales operan.

Capturas de pantalla por Mishaal Rahman/XDA Developers

Pixel 4 ejecutaría Android Q



Como con teléfonos Pixel anteriores, la línea Pixel 4 sería una de las primeras, sino la primera, en ejecutar la más reciente versión del sistema operativo Android. La próxima actualización se conoce por ahora como Android Q. Se espera que Android Q tenga un modo oscuro que se aplique a todo el sistema, nuevas funciones de permiso, reconocimiento facial mejorado y mejor seguridad.