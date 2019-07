Pixel 4 y 4 XL: Desbloqueo facial, control por gestos, más novedades y rumores

Sarah Tew/CNET

Después de que Google "filtró" de forma inesperada una imagen oficial del Pixel 4 en junio, la empresa nos dio otro regalito a finales de julio al lanzar un video en YouTube que muestra la tecnología de desbloqueo facial de los teléfonos y sus capacidades para detectar gestos.

En este punto solo podemos especular el porqué Google está siendo tan comunicativo sobre los detalles de su próximo teléfono insignia. Pero lo importante es que seguimos conociendo más sobre el Pixel 4. Además de su hardware (que incluye doble cámara trasera), la empresa también ha lanzado la quinta versión beta de Android Q.

Más que cualquier otro modelo del Pixel que le precede, ahora tenemos un mejor entendimiento y conocimiento del próximo celular insignia de Google y de lo que será capaz de hacer su sistema operativo.

El éxito del Pixel 4 será clave para Google. El Pixel 3 y el 3 XL no se han vendido muy bien a pesar de sus excelentes cámaras y buenas críticas. Esto se podría deber a que los teléfonos son exclusivos de Verizon (aunque funcionan con otras operadoras en Estados Unidos), y por el hecho de que los consumidores no están comprando tantos teléfonos como antes. Los teléfonos son también caros, algo que Google intentó encarar al lanzar los teléfonos gama media Pixel 3A y Pixel 3A XL en mayo. También se han reportado problemas con el desempeño del Pixel 3, aunque en CNET no nos hemos topado con estos problemas. Google necesita resolver estos asuntos con el Pixel 4 si quiere aumentar las ventas y sacar ventaja competitiva ante Apple y Samsung.

Reproduciendo: Mira esto: Los 5 celulares más esperados en lo que queda de 2019

Google tendrá que resolver todos estos problemas con el Pixel 4 y Pixel 4 XL si quiere aumentar las ventas. Aunque aún quedan varios meses para su lanzamiento, el Pixel 4 será el máximo representante de un dispositivo Android dispuesto a competir con los fuertes contrincantes de Apple y Samsung.

Sin demorarnos más, esto es todo lo que sabemos hasta ahora de los anticipados teléfonos de Google.

Google confirma diseño del Pixel 4

Google, citando el inmenso interés por el teléfono, publicó una imagen de la parte trasera del Pixel 4 en su cuenta oficial de productos en Twitter.

En la imagen se revela que el Pixel 4 contará con doble cámara trasera, un cambio significativo de los anteriores Pixel. El celular tendrá un módulo cuadrado con las dos cámaras, el flash, quizá un láser de enfoque automático y un micrófono.

Google confirma desbloqueo facial en Pixel 4

Google confirmó el 29 de julio que el Pixel 4 tendrá sensores para detectar gestos y desbloqueo facial. La empresa lanzó un video y un blog que muestra que el Pixel 4 tendrá un chip del Project Soli. Esto le permitirá al Pixel 4 tener desbloqueo facial, que es similar a la tecnología Face ID de Apple, y la función será suficientemente segura para verificar los pagos digitales. El chip también puede detectar movimientos y te permitirá "saltarte canciones, silenciar alarmas y llamadas" con solo mover la mano frente al teléfono.

De hecho, ya se había rumorado que los Pixel 4 tendrían esta tecnología de Project Soli.

Project Soli es una tecnología basada en un radar miniatura que promete reconocer con gran precisión el movimiento de tus manos y dedos a cierta distancia para poder interactuar con distintos dispositivos.

El Pixel 4 tendrá una cámara frontal Pixel

En junio, 9to5Google reportó que alguien había visto el Pixel 4 en público y que el teléfono tenía dos cámaras frontales y una frente enorme. Pero un dibujo del Pixel 4 que hizo Google para mostrar dónde estaría el chip Soli en el módulo frontal también mostraba que el teléfono tiene una sola cámara frontal.

No estamos seguros de por qué Google se desharía de una segunda cámara gran angular en la parte frontal, ya que era muy útil en el Pixel 3 para tomar selfies amplias. Pero, viendo cómo Google puede producir retratos con una sola cámara, quizá el Pixel 4 será capaz de tomar fotos estándares y gran angulares con solo software. Google no ha contestado a una solicitud de comentario.

El Pixel 4 aparece en documentos oficiales

Google ya está mencionando en documentos a su próxima familia de celulares que terminarían llamándose Pixel 4.

El 2 de abril, el sito 9to5Google encontró evidencia en documentos oficiales de la empresa de búsquedas sobre el Pixel 4. Las referencias están en el proyecto AOSP para el desarrollo de Android. Los documentos sólo mencionan que los planes son crear un software para el Pixel 3 que funcione correctamente y luego llevarlo al Pixel 4 y para productos a futuro.

Fecha de lanzamiento: ¿Octubre?

Esto no se basa en un rumor en específico, pero desde que el primer Pixel se lanzó en 2016, Google ha lanzado sus teléfonos insignia en octubre. Después de su conferencia de desarrolladores en mayo, el evento de octubre se realiza para resaltar los avances que ha realizado Google en materia de hardware. Además del Pixel 4, se espera que el evento de octubre dé novedades sobre su trabajo en el hogar inteligente.

Pixel 4 podría venir sin biseles

El conocido filtrador SlashLeaks publicó una ilustración del Pixel 4 que viene de la mano de la fabricante de cubiertas Skinomi. La ilustración muestra el teléfono con una pantalla con orificio y dos cámaras frontales (similar al Galaxy S10 Plus). El Pixel 3 ya tiene dos cámaras frontales, una de las cuales es un lente gran angular. La imagen del Pixel 4 también muestra que no tiene biseles.

El Pixel 4 podría tener capacidades mejoradas de doble SIM

El Pixel 4 podría tener una función que le permita al usuario cambiarse entre dos líneas telefónicas. Esta es una actualización del Pixel 2 y Pixel 3 (y sus hermanos mayores Pixel 2 XL y 3 XL). Estos teléfonos tienen una ranura estándar para tarjeta SIM y una eSIM. Lo que significa que aunque puedas tener dos números telefónicos en un mismo dispositivo, podías llamar, enviar mensajes de texto y usar datos en una línea, mientras que la otra línea tenía que estar inactiva. En otras palabras, sólo un SIM se podía activar a la vez.

Pero el Pixel 4 podría contar con dos SIM activas. Sin embargo, si uno de los dos está en uso para hacer una llamada o enviar un mensaje de texto, la otra línea no podrá aceptar llamadas o mensajes de texto mientras tanto. Esto es similar a a como los nuevos iPhone y teléfonos de Android actuales operan.

Capturas de pantalla por Mishaal Rahman/XDA Developers

Pixel 4 ejecutaría Android Q



Como con teléfonos Pixel anteriores, la línea Pixel 4 sería una de las primeras, sino la primera, en ejecutar la más reciente versión del sistema operativo Android. La próxima actualización se conoce por ahora como Android Q. Se espera que Android Q tenga un modo oscuro que se aplique a todo el sistema, nuevas funciones de permiso, reconocimiento facial mejorado y mejor seguridad.

Reproduciendo: Mira esto: Huawei registra HongMeng OS; hemos visto el Pixel 4 –y...

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 30 de julio de 2019.