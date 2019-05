Los Pixel 3A y 3A XL se enfrentan al Moto G7 y Moto G7 Plus

Angela Lang/CNET

Los Pixel 3A y 3A XL ya están entre nosotros. Los dos nuevos celulares de Google quieren competir en el mercado de la gama media, y la empresa no lo tendrá fácil, porque hay muchos celulares buenos, bonitos y baratos que podrían opacarle su futuro.

Dos celulares que sin sudas mantienen buenas características, un precio económico y lucen como competencia de los teléfonos de Google son el Moto G7 y el Moto G7 Plus. Estos dispositivos tienen varias características positivas, pero sobre todo un precio inferior.

Pixel 3A vs. Moto G7

Por un lado, tenemos al pequeño Pixel 3A enfrentándose al Moto G7. La pantalla del celular de Google es de 5.6 pulgadas, mientras que la de su oponente es de 6.2 pulgadas. La resolución de ambas es similar, así que el mayor punto de diferenciación es el tamaño. Ambos celulares intentan ocultar los biseles, aunque no necesariamente lo logran.

Un apartado en el que el Pixel 3A se distingue es en el procesador, porque tiene un Snapdragon 670, mientras que el Moto G7 solo tiene un Snapdragon 632. Esto no significa que el celular de Motorola sea malo, solo tiene un chip inferior, aunque ambos celulares poseen Android Pie con interfaz pura, lo que desde luego no debe presentar mayor problema a la hora de utilizarlos.

Los dos teléfonos tienen también 64GB de almacenamiento, pero el celular de Motorola permite la expansión mediante microSD y el de Google no. A eso debemos sumar un detalle más, y es que el Pixel 3A no cuenta con almacenamiento fotográfico en tamaño original en Google Fotos, como los Pixel 3.

En cuanto a las cámaras, Google sigue colocando solo una en su teléfono, mientras que técnicamente será de tan buena calidad como la del Pixel 3, a pesar de que este celular no posee el chip especial de procesamiento de imágenes. En cambio, el Moto G7 tiene una cámara doble que hace fotos correctas, aunque por debajo de lo que conocemos de la cámara del celular estrella de Google.

Los dos celulares tienen puerto para audífono y ninguno es resistente al agua. ¿La mayor diferencia entre los dos teléfonos? El precio: el Pixel 3A es el más económico de Google, pero no del mercado, porque el Moto G7 cuesta US$100 menos, US$299.

Pixel 3A XL vs. Moto G7 Plus

Aunque algunas características se mantienen entre la versión más económica y la cara, otras cambian de forma trascendental. Por ejemplo, la pantalla del Pixel 3A XL es de 6 pulgadas y la del Moto G7 Plus es de 6.2 pulgadas. El procesador del celular de Google es el mismo en ambos modelos, pero en el Moto G7 Plus es el Snapdragon 636, inferior al 670 del nuevo celular.

Con respecto a las cámaras, aunque la del Plus es doble y mejor que la del Moto G7 regular, las del Pixel 3A XL prometen ser tan buenas como las del Pixel 3, porque básicamente son idénticas, por lo cual este celular podría ser mejor que el Moto G7 Plus, que entrega fotos buenas, pero no es para tanto, según nuestro análisis.

El Pixel 3A XL cuesta US$479 y aunque el Moto G7 Plus es más barato, no se vende en Estados Unidos, aunque sí en varios países de América Latina y en España.

Pixel 3A vs. Pixel 3A XL

Pixel 3A Pixel 3A XL Moto G7 Moto G7 Plus Moto G7 Play Moto G7 Power Pantalla 5.6 pulgadas (OLED) 6 pulgadas (OLED) 6.2 pulgadas 6.2 pulgadas 5.7 pulgadas 6.2 pulgadas Resolución 2,220x1,080 pixeles 2,160x1,080 pixeles 2,270x1,080 pixeles 2,270x1,080 pixeles 1,512x720 pixeles 1,520x720 pixeles Densidad de pixeles 441ppp 402ppp 403ppp 403ppp 294ppp 271ppp Sistema operativo Android Pie Android Pie Android Pie Android Pie Android Pie Android Pie Procesador Snapdragon 670 Snapdragon 670 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 636 1.8GHz Snapdragon 632 1.8GHz Snapdragon 632 Almacenamiento 64GB 64GB 64GB 64GB 32GB (64GB en algunos mercados) 32GB (64GB en algunos mercados) Expansión de almacenamiento No No Sí Sí Sí Sí Cámara trasera 12.2 megapixeles con apertura de f/1.8 y estabilización de imagen óptica y digital 12.2 megapixeles con apertura de f/1.8 y estabilización de imagen óptica y digital 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 (para detectar la profundidad) 16 megapixeles con apertura de f/1.7 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 13 megapixeles con apertura de f/2.0 12 megapixeles con apertura de f/2.0 Grabación en cámara lenta 240fps HD, 120fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps HD, 120fps en Full HD, 60fps en 4K Hasta 120fps en 720p Hasta 240fps en 720p No, solo hasta 30fps en 1080p No, solo hasta 30fps en 1080p Cámara frontal 8 megapixeles (f/2.0) 8 megapixeles (f/2.0) 8 megapixeles con apertura de f/2.2 12 megapixeles con apertura de f/2.0 8 megapixeles con apertura de f/2.2 8 megapixeles con apertura de f/2.2 RAM 4GB 4GB 4GB 4GB 2GB (3GB en algunos mercados) 3GB (4GB en algunos mercados) Batería 3,000mAh 3,700mAh 3,000mAh 3,000mAh 3,000mAh 5,000mAh Batería extraíble No No No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n NFC Sí Sí Varía según el mercado Sí (puede variar según el mercado) Sí (puede variar según el mercado) Varia según el mercado Resistente al agua No No No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras Lector de huellas Sí (atrás) Sí (atrás) Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Lector de iris No No No No No No Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (básico) Sí Sí Sí Sí Carga inalámbrica No No No No No No Características importantes Google Assistant combate spam de llamadas, detecta las canciones cuando no lo usas, se puede apretar el celular para activar Google Assistant, tiene el chip Titan M para ofrecer mayor seguridad de tus datos, tiene la promesa de ser los primeros en actualizarse a Android Q, trae conector de audífonos de 3.5mm, tiene doble bocina, la promesa de tener una cámara tan buena como la de los Pixel 3 (sin almacenamiento original ilimitado), no es resistente al agua (solo salpicaduras) ni tampoco compatible con carga inalámbrica. Tampoco tiene el chip Pixel core. Google Assistant combate spam de llamadas, detecta las canciones cuando no lo usas, se puede apretar el celular para activar Google Assistant, tiene el chip Titan M para ofrecer mayor seguridad de tus datos, tiene la promesa de ser los primeros en actualizarse a Android Q, trae conector de audífonos de 3.5mm, tiene doble bocina, la promesa de tener una cámara tan buena como la de los Pixel 3 (sin almacenamiento original ilimitado), no es resistente al agua (solo salpicaduras) ni tampoco compatible con carga inalámbrica. Tampoco tiene el chip Pixel core. Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C, Sonido Dolby Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C, mejores cámaras que el Moto G7, doble bocina con Dolby Pantalla con una gran ceja y biseles relativamente pequeños, conector de audífonos tradicional, puerto USB-C Gran batería, pantalla casi sin biseles con una ceja, puerto USB-C, conector de audífonos tradicional Tamaño 151.3x70.1x8.2mm 160.1x76.1x8.2mm 157x75.3x7.92mm 157x75.3x8.27mm 147.3x71.5x7.99mm o 148.7x72.5x8.19mm 159.4x76x9.3mm Peso 147 gramos 167 gramos 174 gramos 172 gramos 149 gramos 193 gramos Precio US$399 US$479 US$299 7,599 pesos (299 euros en España) US$199 US$249