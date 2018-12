Pixel 3 XL: Mi relación de amor y odio con un celular

Angela Lang/CNET

El Pixel 3 XL ha estado disponible durante varios meses y desde ese entonces ha sido el elegido para estar en mi bolsillo la mayoría del tiempo. Pero, no todo es color de rosa y no estoy seguro de si este celular de Google seguirá siendo mi dispositivo principal durante los próximos meses.

Es claro que el Pixel 3 XL es uno de los mejores celulares que puedes considerar, pero no es un teléfono perfecto y encuentras sacrificios frente a otros teléfonos en el mercado. Recopilo lo que me hace enamorarme de él y las maneras en las que luego me rompe el corazón.

La manera como el Pixel 3 XL me enamora

Cámara

La cámara en la que más confió es la del Pixel 3 XL (y Pixel 3). Captura las fotos muy rápido, logra gran detalle y, sin importar las condiciones, la mayoría de las veces logra una de las mejores fotos que puedes lograr en un celular.

Inclusive, la cámara del Pixel 3 XL fue la que usé para grabar el video de Amazon sobre la preparación y envío de paquetes, y al que el Pixel 2 XL, ha sido el celular con el que tomo la mayoría de fotos de productos que ves en CNET en Español.

Almacenamiento gratis en la nube de fotos y video en calidad original

Google Photos funciona bien, permite tener tus fotos guardadas y respaldadas en todo momento, hace más fácil cambiar de celular a celular y como los Pixel tienen almacenamiento ilimitado de la calidad original en la nube (son los únicos) hacen que uno se preocupe menos por el espacio que ocupen las fotos y videos captados con la cámara.

Call Screen

Google Call Screen, la inteligencia artificial de la empresa, permite que Google Assistant conteste las llamadas por ti y averigüe quién y por qué te llaman. De esta manera sabes si la persona que te está llamando realmente es alguien a la que le quieres contestar.

Lo chistoso es que cuando uso esta función la mayoría de las personas me han colgado, pero las que verdaderamente quieren hablar contestan lo que Google Assistant les pregunta.

Interfaz simple

El launcher de Pixel es sin duda una de las experiencias más placenteras que se pueden encontrar en un celular y aunque se puede obtener en otros celulares con apps como Nova Launcher, es bueno tenerlo de manera predeterminado.

Identificación de música

Sin que te des cuenta o lo intentes, el Pixel 3 XL (y otros Pixeles) detecta e identifica las canciones que escucha y ahora guarda hasta una historia para que sepas qué es lo que has escuchado.

Pixel Stand

Pixel Stand es un accesorio, pero al utilizarlo convierte al Pixel 3 XL en un atractivo portarretrato digital (al estilo Google Home Hub) y también en una pantalla inteligente con Google Assistant.

Detalles

No son las cosas más importantes en un celular, pero me gusta que el celular tenga (o al menos en algunos colores) el botón de encendido en otro color.

Además, es bueno que el Pixel 3 XL sea uno de los primeros en actualizarse a las últimas versiones de Android y me gusta lo que Google hizo con el vidrio trasero de hacer una parte esmerilada y otra regular.

El Pixel 3 XL también me rompe el corazón

Software

Aunque el launcher es un placer de usar, parece que Google no ha aprendido a optimizar un celular. Es cierto, esto suena ridículo y así se ridículo se siente.

En general, el desempeño del celular es bueno y ofrece fluidez, pero con mi uso experimento algunos retrasos frustrantes -- se me traba en algunas ocasiones.

Además, es claro que el Pixel 3 XL no es el celular más rápido, la cámara en ocasiones se demora en abrir más de lo esperado y el principal problema es que no ofrece la misma experiencia fluida constantes de celulares como el OnePlus 6T McLaren Edition (OnePlus 6T y OnePlus 6 también) o el Galaxy Note 9 (Galaxy S9 Plus y Galaxy S9 también).

Cejota (notch)

La realidad es que uno se acostumbra a la cejota del Pixel 3 XL y después de un tiempo no es un problema para la mayoría, pero para mí es frustrante que el campo de notificaciones y de estado se ha reducido tanto que prácticamente siempre tengo que abrir el panel de notificaciones para saber realmente qué notificaciones tengo pendientes.

El no abrir este panel de notificaciones me muestra sólo dos o tres iconos, lo cual no es suficiente para mí. Además, en pantalla completa la ceja puede tapar un poco de contenido y, por ejemplo, viendo YouTube sin activar la pantalla completa la reproducción está completamente centrada, si no que está más cerca del borde superior por alguna razón (seguramente porque intenta colocar el mismo espacio de pantalla en los bordes, pero considera la ceja como si fuera un borde inicial así que la pantalla siempre está más hacia la ceja y no en el centro del celular).

Juan Garzón / CNET

Detallitos

Por último, el Pixel 3 XL no tiene conector de audífonos, los botones de volumen a veces no ofrecen la buena experiencia de otros y no tiene ranura para tarjeta microSD, características que se encuentran en algunos otros celulares.

Conclusión

Es posible que abandone pronto el Pixel 3 XL como el principal celular que utilice, pero es muy probable que termine funcionando como el Pixel 2 XL lo hizo durante todo un año. Entonces, será el segundo celular que llevo conmigo a todas partes para tomar fotos. De cualquier manera, no creo que pueda abandonar aún el Pixel 3 XL por al menos unos meses más mientras lleg la nueva generación de celulares con procesador Snapdragon 855.

Dicho esto, vale la pena tener en cuenta que esta es mi experiencia, basado en mi uso y la posibilidad de tener más de un celular a la vez (algo que no todos pueden disfrutar). Además, es claro que no hay un celular perfecto en el mercado.

