Hay un rumor flotando por ahí en sitios como 9to5Google que asegura que la versión de 2017 del celular Pixel de Google acabará con la entrada para audífonos estándar de 3.5mm.

En verdad, 9to5Google especifica que ese rumor proviene de una sola fuente, y que su personal no ha sido capaz de verificarlo con ningún grado de confirmación secundaria. De hecho, el sitio ni siquiera lo publicó como una noticia - en su lugar, es realmente sólo una entrada en su sección de comentarios. En otras palabras, toma el informe con un granito de sal, pues podría ni ser cierto.

Cuando se le preguntó sobre ese reporte, un portavoz de Google le dijo a CNET: "No comentamos acerca de rumores ni especulaciones".

Sin embargo, la historia plantea una pregunta interesante: ¿Quitar la toma de audífonos del próximo Pixel es una buena idea o no?

¿Por qué Google querría eliminar la entrada para audífonos?

Hasta el iPhone 7, las tomas para audífonos eran una característica estándar en todos los teléfonos inteligentes. Sin embargo, el quitar esa toma de 3.5 mm del cuerpo de un teléfono ofrece algunas ventajas.

Mejor impermeabilización. El mayor golpe contra el Pixel es que no es resistente al agua, como casi todos los otros teléfonos insignia en ese rango de precios. Conectar un orificio literal en el cuerpo es una manera de hacer la impermeabilización mucho más fácil.

Un diseño más denso. Mientras que una entrada estándar para audífonos no es exactamente enorme, cuando el espesor del teléfono se mide en milímetros, cada pedacito de espacio cuenta. Quitar ese jack permitiría un poco más de espacio para una batería un poco más grande o más piezas electrónicas. (A diferencia de Apple, Google parece menos interesado en volverse súper delgado: el actual Pixel se estrecha más ancho en la parte superior para acomodar las lentes de la cámara).

El mundo es cada vez más inalámbrico. Las ventas de audífonos inalámbricos solo van en aumento. En algún momento, los audífonos con cables van a ser vistos como pasados de moda; tan anticuados como muchos cables Ethernet o teclados y ratones conectados.

Por qué tendría sentido mantener la entrada de audífonos

¿El problema con las razones anteriores? Estas palidecen frente a las razones para mantener la entrada de audífonos.

No se requieren dongles. El conector para auriculares de 3.5 mm ofrece compatibilidad con versiones anteriores de audífonos y otros dispositivos de audio sin la necesidad de dongles torpes. Si no está roto, no lo arregles.

Mantener la toma de audífonos distingue al Pixel del iPhone. Google anunció la continuación de la inclusión de la toma de auriculares cuando lanzó el Pixel. Muchos de los propietarios de un iPhone 7 se han ajustado a la vida con dongles (#donglelife), pero pocos de ellos realmente parecen felices por perder la opción de usar audífonos mediante un cable. Si Google mata la toma de audífonos del Pixel, perderá un poco esa clave de diferenciación de características frente al iPhone.

A diferencia de Apple, Google no está en el negocio de fabricar audífonos. No por casualidad, cuando Apple mató la entrada de audífonos en su línea de iPhone, también introdujo unos nuevos audífonos inalámbricos, los AirPods. Y Apple es también dueña de Beats, la fabricante No. 1 de audífonos, que también tiene un buen surtido de auriculares inalámbricos. Uno podría decir que matar la entrada de audífonos era algo bueno para el negocio de Apple. Google no tiene sus propios audífonos para ofrecer. Así que hay poco incentivo empresarial para conducir a sus usuarios a auriculares inalámbricos (al menos por ahora).

¿Qué hará Google?

En algún momento del proceso de desarrollo de un teléfono, puedes apostar a que todo tipo de cambios de diseño están sobre la mesa. En otras palabras, no tengo ninguna duda de que al menos un prototipo de Pixel 2 carece de una entrada de audífonos. Pero en algún momento, el equipo de diseño necesita sincronizarse con el equipo de marketing para "contar la historia" del nuevo dispositivo.

Si fuera yo, la historia que me gustaría contar es: "El Pixel 2 es como el Pixel original que tanto nos gusta, pero con resistencia al agua y un diseño más sexy".

Esa es una historia mucho mejor que, "Estés listo o no, vas a tener que ir cargando unos dongles o comprarte algunos audífonos inalámbricos".