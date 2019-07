Estas son las películas de Pixar más populares en Estados Unidos

¿Cuál es la película más popular de Pixar en Estados Unidos? La pregunta se la hizo el servicio de televisión Cabletv.com que, según informa, realizó un experimento para encontrar las preferencias de acuerdo a los gustos de cada estado del país.

Cabletv.com hizo una lista de las 20 películas, empezando con Toy Story, antes del estreno de Toy Story 4 —la cual ha sido bien recibida en la taquilla. Si crees que la historia de Woody logró volar hacia el infinito y más allá entre los gustos de los estadounidenses, estás equivocado.

Para encontrar la respuesta ansiada, Cabletv.com realizó una referencia cruzada de los 20 títulos de Pixar con datos nacionales de tendencias de Google para descubrir que película levantaba más interés entre los residentes de cada estado del país.

Por esta razón, debemos recordar que la lista no es resultado en función de cantidad de espectadores, sino que suma la cantidad de estados en los que el cruce de data coincide.

Up, la historia de la casita voladora, consiguió llevarse el título en 17 estados: Alabama, Distrito de Columbia, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur,Tennessee, Virginia, Virgina del Oeste y Wisconsin.

En segundo lugar se encuentra la princesa empoderada, Brave, que recibió el apoyo de Colorado, Maine, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Washington.

El dilema de nuestras emociones, Inside Out, ocupa el tercer lugar. Indiana, Nebraska, Ohio, Oregon y Utah apoyan esta causa. La segunda parte de Nemo, Finding Dory, ocupa el siguiente lugar, sumando a Iowa, Kansas, Montana y Rhode Island.

Cierra la lista con al menos tres estados, Toy Story 3 (Connecticut, Delaware y Nevada). Y luego aparecen Monsters, Inc (Arizona y New Mexico); The Incredibles (California y Texas); Ratatouille (Massachusetts y Vermont); Toy Story (Florida); A Bug's Life (Louisiana); Toy Story 2 (Idaho): Finding Nemo (Hawaii); Wall-E (Alaska); Cars 2 (Arkansas); The Good Dinosaur (Wyoming) y Cars 3 (Kentucky).

Si la lista te parece caprichosa, debes ver la que realizamos en CNET en Español, varios miembros de la redacción puntuamos cada película con parámetros objetivos y científicos, como "No hace falta verla" y "Regulín".