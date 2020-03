Así clasificamos todas las películas de Pixar

Disney/Pixar

Con el estreno de Onward hemos actualizado nuestro ranking de todas las películas de Pixar estrenadas hasta el momento. Desde su Toy Story de 1995, hasta el Up de 2009 o las más reciente Cars 3, Incredibles 2 y Toy Story 4.

Para clasificarlas por orden de calidad hemos usado un método pseudocientífico. Los miembros de la redacción de CNET en Español Rafael Carballo, Óscar Gutiérrez, Gonzalo Jiménez, Suan Pineda, Jován Pulgarín, Jason Outenreath, Ale Ramos, Gabriel Sama, además de yo misma, les otorgamos entre 1 y 5 puntos a las películas de Pixar que habíamos visto. Usando estos valores:

1. No hace falta verla

2. Regulín

3. Buena

4. Excelente

5. Obra maestra

NV. No vista

A partir de estas puntuaciones hemos otorgado una nota promedio a cada película y ordenado nuestra galería con las películas de menos a más nota.

Así es como nos han quedado las cosas. ¿Qué película crees que habrá quedado en primera posición? ¿Y en última?

Y para ser completamente transparentes, añadimos una tabla con la nota promedio exacta que ha sacado cada uno de los títulos. Hemos añadido también la puntuación que le dan a cada película los sitios de agregación de críticas Metacritic y Rotten Tomatoes para que puedas ver cómo se compara nuestra puntuación con la de estas dos páginas Web de referencia (Metacritic es parte de ViacomCBS, la matriz de CNET en Español).

En esta ocasión, algunas películas han empatado. Como en el caso de Wall-E y Up que han acabado ambas en segunda posición. O The Incredibles e Inside Out en quinta posición. Por no hablar del empate en sexta posición de Toy Story 2 y Toy Story 3.

Clasificación películas de Pixar Título Nota promedio Nota Metacritic Nota Rotten Tomatoes Director(es) Fecha de estreno 17. Cars 2 1 57 39 John Lasseter Codirector: Brad Lewis 24 de junio de 2011 16. Cars 3 1.4 59 68 Brian Fee 16 de junio de 2017 15. Finding Dory 1.75 77 94 Andrew Stanton Codirector: Angus MacLane 17 de junio de 2016 15. The Good Dinosaur 1.75 66 76 Peter Sohn 25 de noviembre de 2015 14. Cars 2.125 73 74 John Lasseter Codirector: Joe Ranft 9 de junio de 2006 13. Monsters University 2.25 65 79 Dan Scanlon 21 de junio de 2013 12. A Bug's Life 2.86 77 92 John Lasseter Codirector: Andrew Stanton 25 de noviembre de 1998 11. Brave 2.88 69 78 Mark Andrews y Brenda Chapman Codirector: Steve Purcell 22 de junio de 2012 10. Incredibles 2 3.43 80 93 Brad Bird 15 de junio de 2018 9. Onward 3.5 61 87 Dan Scanlon 6 de marzo de 2020 8. Coco 3.75 81 97 Lee Unkrich Codirector: Adrian Molina 22 de noviembre de 2017 7. Finding Nemo 4 90 99 Andrew Stanton Codirector: Lee Unkrich 30 de mayo de 2003 7. Toy Story 4 4 84 98 Josh Cooley 21 de junio de 2019 6. Toy Story 3 4.11 92 99 Lee Unkrich 18 de junio de 2010 6. Toy Story 2 4.11 88 100 John Lasseter Codirectores: Lee Unkrich y Ash Brannon 24 de noviembre de 1999 5. Inside Out 4.125 94 98 Pete Docter Codirector: Ronnie del Carmen 19 de junio de 2015 5. The Incredibles 4.125 90 97 Brad Bird 3 de noviembre de 2004 4. Ratatouille 4.22 96 96 Brad Bird Codirector: Jan Pinkava 29 de junio de 2007 3. Monsters, Inc. 4.25 78 96 Pete Docter Codirector: Lee Unkrich y David Silverman 2 de noviembre de 2001 2. WALL-E 4.66 95 96 Andrew Stanton 27 de junio de 2008 2. Up 4.66 88 98 Pete Docter Codirector: Bob Peterson 29 de mayo de 2009 1. Toy Story 4.88 95 100 John Lasseter 22 de noviembre de 1995

Así es cómo votamos. Se pueden ver claramente aquellos títulos que hemos visto todos (Toy Story, Ratatouille, Up o WALL-E) y las películas con menos vistas entre nuestros integrantes. Y es que parece que después de Cars 2 no nos quedaron muchas ganas de ver Cars 3. Sobra decir que para sacar el promedio de cada película solamente tomamos en cuenta la calificación que le dio la gente que sí la vio.

Clasificación películas de Pixar Título Rafael Carballo Oscar Gutiérrez Gonzalo Jiménez Suan Pineda Jason Outenreath Patricia Puentes Jován Pulgarín Ale Ramos Gabriel Sama Toy Story 5 5 5 5 5 4 5 5 5 A Bug's Life 2 3 4 NV 2 NV 3 3 3 Toy Story 2 4 3 5 5 5 4 3 4 4 Monsters, Inc. 5 3 4 NV 5 4 4 4 5 Finding Nemo 3 4 4 NV 5 3 4 4 5 The Incredibles 4 3 5 NV 5 4 4 4 4 Cars 2 2 2 NV 1 2 2 2 4 Ratatouille 5 5 3 3 4 4 4 5 5 WALL-E 5 5 5 4 5 5 5 4 4 Up 5 3 5 5 5 5 5 5 4 Toy Story 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 Cars 2 NV 1 1 NV 1 1 1 1 1 Brave 3 4 2 NV 3 3 2 3 3 Monsters University 1 2 3 NV 2 3 2 3 2 Inside Out 4 3 5 4 5 4 3 NV 5 The Good Dinosaur NV 2 2 NV 1 NV NV NV 2 Finding Dory 1 2 2 NV 2 1 1 3 2 Cars 3 NV 2 1 NV 1 NV NV NV 3 Coco 1 5 4 NV 5 4 3 4 4 Incredibles 2 3 3 4 NV 3 4 NV 4 3 Toy Story 4 4 4 5 NV NV 3 NV NV 4 Onward NV 4 2 NV NV 4 NV NV 4

NV = No la vio.

Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestro ranking? ¿Te hubiera visto ver algún título con más nota? ¿O con menos nota?

Si te gusta esto de los rankings de películas, tal vez quieras ver nuestra clasificación sobre todas las películas de Star Wars.