Pitbull hace su versión de África de Toto; el resultado es ... muy Pitbull

Las siguientes líneas no son aptas para los fans de Toto; tampoco para los amantes de la música de los 80s con problemas del corazón. Se recomienda discreción (escuchar con el volumen bajo) y estar acompañado de una persona querida por si requieres de ayuda...

Ahora que has sido advertido, te damos la noticia sin más vueltas: Pitbull ha hecho un cover de Africa, la famosa canción de la banda Toto, que saltó a la fama en los años 80. Se llama Ocean to Ocean y forma parte del soundtrack de Aquaman. El resultado nos ha dejado sin palabras.

La letra de ambas canciones son diferentes, pero el corito que nos lleva al famoso video del investigador, una biblioteca, y el país que le da el nombre al tema, está allí:

It's gonna take a lot to take me away from you

There's nothing that a hundred men or more could ever do

I bless the rains down in Africa

Gonna take some time to do the things we never had

Según Mashable, el tema de Armando Christian Pérez (el nombre real de Pitbull) suena cuando Aquaman (Jason Momoa) y Mera (Amber Heard) se dirigen al desierto del Sahara.

La imagen puede ser muy romántica, pero cuando escuchas en la letra que Pitbull se asume como el nuevo "Gatsby" y consigue que sus enemigos desaparezcan como "Bansky", entonces sientes que algo aquí no está nada bien.

Muchas preguntas no saltan cuando escuchamos por primera vez Ocean to Ocean. La primera, obviamente es: ¿Por qué? Pues el propio Pitbull le respondió a Entertainment Weekly: "El océano siempre fue la frontera desde donde mis padres vinieron de Cuba a los Estados Unidos (...) Por eso respeto el agua. En pocas palabras: el agua nos da libertad".

Africa de Toto es un clásico del rock and roll; pertenece al disco Toto VI, que salió al mercado en abril de 1982. El sencillo, en febrero de 1983 ocupó el primer puesto en el Billboard Hit 100.

A continuación puedes darle play para escuchar Ocean to Ocean y, más abajito, el tema original para que compares.

