Pioneer HDJ-CUE1BT: Unos audífonos estilo DJ de US$99

Pioneer

Cuando los audífonos Beats originales llegaron allá por 2008, crearon un mercado instantáneo para audífonos estilo DJ, con el espaldarazo de grandes celebridades. Si bien la gama HDJ-CUE1 de Pioneer no tiene un vínculo con los famosos ni tiene pinta de cristal Swarovski regurgitado, sí que tiene un precio atractivo. ¿Pero es un "equipo tipo DJ" como afirma Pioneer?

Los HDJ-CUE1 es una gama de audífonos supraaurales, y Pioneer dice que los modelos utilizan los mismos controles que el modelo supraauricular HDJ-X5 y "acentúan importantes frecuencias graves y bombo para las mezclas". La gama ofrece un aspecto profesional y silencioso con un diseño plegable que permite al usuario girar ambos auriculares 90 grados completos. Funcionan como los que usan los DJ profesionales, pero te apuesto a que Tiësto no está usando audífonos de US$70 en el escenario.

Los precios de estos audífonos comienzan en los US$69 para los HDJ-CUE1 con cable en acabado plateado oscuro, mientras que la versión de Bluetooth HDJ-CUE1BT está disponible por US$99 el par (en una opción de negro mate, blanco mate o rojo mate). Los audífonos se pueden complementar con un paquete de accesorios de US$30 que incluye almohadillas de repuesto y un cable enrollado en una opción de naranja, amarillo, verde, azul o violeta.

Pioneer dice que el tiempo de reproducción en el modelo Bluetooth es de aproximadamente 30 horas con una carga de dos horas. El cable de bloqueo en esta versión más cara desactiva el Bluetooth, el micrófono y los botones de volumen.

Música, maestro

Los auriculares son de plástico y no se ajustan muy bien. Sin embargo, incluso con mi cuello que es ancho, no los encontré incómodos.

Escuché un conjunto de HDJ-CUE1BT en modo cableado e inalámbrico y descubrí que son tan graves como esperaría de unos audífonos para DJ. Los encontré más acorde a los sonidos de los pisos de baile de los 80s de Tame Impala's Borderline o los ritmos de Gorillaz' Feel Good Inc. La canción que mejor sonó en estos fue The Beta Band's Life -- al minuto 2:20 la canción termina con un bajo de sintetizador súper profundo, pero a diferencia de algunos audífonos y bocinas que he probado, cada nota se tocó al mismo volumen y sin distorsión.

El HDJ-CUE1BT ofrecía suficiente presencia para hacer que las voces resaltaran, incluso si no se escuchaban tantos agudos. Cuando se conecta, el sonido se vuelve más plano; la prominencia de los graves seguía ahí, pero el brillo de los medios se había ido.

Pioneer sabe que los DJ "serios" no los usarán en la pista de baile, pero si quieres un par de audífonos económicos atractivos que puedan hacer bien los graves profundos, vale la pena echarles un ojo.

Especificaciones de los Pioneer HDJ-CUE1BT