Photoshop para iPad ya está disponible

Érika García / CNET

Como muchos esperaban, Photoshop para iPad llegó en 2019.

El 3 de noviembre, casi por sorpresa (pues no ha sido anunciada oficialmente) la aplicación que Adobe anunció en su evento anual de desarrolladores en 2018, apareció en la App Store. La aplicación se puede descargar ya y puede utilizarse de forma gratuita durante un mes.

El app es muy similar a la versión de computadora y desde ahí puedes usar todas las funciones de Photoshop Creative Cloud de la Mac o computadoras con PC, incluyendo la sincronización de archivos .psd, el formato nativo de Photoshop. Además, tiene sincronización entre dispositivos por lo que puedes empezar un proyecto en la computadora y continuar en el iPad sin perder avances o cambios. El app está integrado con la nube de Adobe para facilitar la sincronización.

En la interfaz se muestran las herramientas aunque, debido al reducido espacio del iPad en comparación con las computadoras, no aparecen todas a la vez, por lo que debes acudir a los accesos directos para utilizarlas. Por ahora el app no tiene soporte completo de pinceles, por lo que no puedes añadir personalizados.

Se espera que, además de Photoshop, Adobe lance también Illustrator para iPad en 2020. De acuerdo con reportes previos, la compañía planea tener una vista previa de Illustrator para ‌iPad‌ lista para mostrar en su conferencia Adobe MAX que tendrá lugar en noviembre en Los Ángeles, California.