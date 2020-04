Este es el mejor servicio de streaming de TV en vivo – y el más barato

Philo

A todo quien conozco le aborrece la televisión por cable. La razón: es demasiado caro. Estamos todos cansados de pagar tasas que sólo aumentan cada mes y de pagar canales que ni siquiera vemos.

Entonces, ¿cuál es la alternativa? Cortar el cable, claro está, y dejar la televisión por cable por alternativas más baratos. Pero, ¿cuál es más barato? Si has visto nuestra comparativa de servicios de streaming de TV en vivo, te darás cuenta de que el precio ronda entre US$45 y US$65 al mes.

Por ese precio es como pagar por la suscripción base de Comcast, que incluye muchos canales y varios contenidos a la carta. Entonces, ¿cuáles son las alternativas reales y baratas?

Philo es un servicio de streaming de TV en vivo que cuesta US$20 al mes, lo que lo convierte en una de las opciones con mejor valor.

Pero antes de entrar en detalles, voy a mencionar a AT&T WatchTV. Es un servicio similar con un precio más bajo: US$15 al mes y hasta menos si estás suscrito a AT&T Wireless. Sin embargo, no es tan bueno como Philo.

Volviendo a Philo, esto es lo que te ofrece: tres transmisiones simultáneas de 59 canales populares, que incluyen AMC, Comedy Central, Food Network, IFC, Nickelodeon, Science y The History Channel.

Puedes ver esas transmisiones en vivo o a la carta, y Philo también ofrece grabación ilimitada (es básicamente un DVR en la nube para cualquier programa que quieras guardar). Algunos servicios, como , cobran extra por esta opción.

El servicio se puede acceder en dispositivos Android y iOS, con apps disponibles para Apple TV, Fire TV and Roku.

Esto es lo que no obtendrás de Philo: canales locales y deportes.

He estado probando Philo (puedes obtener un período de prueba gratuito de siete días) y me ha gustado mucho hasta el momento. La guía de Philo me permite navegar por los canales y el precio es muy razonable para tener con tres transmisiones simultáneas, DVR ilimitado y una generosa selección de canales.

