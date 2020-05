La Xbox Series X llegará a tiempo, pero no así los juegos

Agrandar Imagen Nick Statt/CNET

Tu Xbox Series X sí estará debajo del arbolito de Navidad este año— pero es probable que llegue sin juegos.

Phil Spencer, el jefe de Xbox en Microsoft, dijo que su próxima consola estará lista para llegar a las tiendas durante la fecha prometida, que hasta ahora solo es la vaga ventana que abarca la época de fiestas de fin de año. Sin embargo, teme que el coronavirus haya impactado negativamente a los desarrolladores que trabajan en los juegos de siguiente generación.

"En general, creo que estamos en línea de donde pensábamos estar", dijo Spencer durante una entrevista con CNBC. "Creo que la incógnita más grande es la producción de juegos".

Hasta ahora, apenas un puñado de productoras han anunciado juegos para la Xbox Series X y la PlayStation 5, la consola de Sony que llegará durante la misma época que la de Microsoft. El evento anual E3, en el que las productoras anuncian nuevos títulos, fue cancelado este año a raíz del coronavirus.

Ubisoft ya reveló que Assassin's Creed: Valhalla llegará a fines de año. The Last of Us Part II, un juego de Sony, llegará en junio y posiblemente sea compatible con la PS5. Microsoft, por su parte, trabaja en una nueva entrega de Halo que estará lista a tiempo para estar en tiendas junto a la Xbox Series X.

Microsoft supuestamente celebrará un evento en mayo para revelar más detalles de la Xbox Series X y quizá anunciar la Xbox Series S, una versión más asequible de la Series X. En el evento, la empresa podría dar más detalles de juegos, precio y fecha exacta de disponibilidad, así como cualquier contratiempo a causa de la pandemia.