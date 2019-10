Vetan a PewDiePie en China por compartir un meme del presidente

PewDiePie/Screenshot by CNET

El youtuber con más seguidores del mundo ha vuelto a meterse en problemas.

Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, publicó el 21 de octubre un video en el que asegura que su contenido ha sido prohibido en China, tras haber hablado sobre las protestas en Hong Kong y burlarse del presidente del país Xi Jinping, mostrando en uno de sus videos un meme en el que comparaba al mandatario con el personaje de Disney, Winnie the Pooh.

"Ahora si buscas algo de PewDiePie en cualquier foro de PewDiePie en China o un video de YouTube, no tendrás nada. Me río, pero lo siento si estás en China e intentas ver mis videos", dice el youtuber en su video. El personaje de Winnie the Pooh está sometido a la censura china desde que hace años se viene usando como tema recurrente en los memes para burlarse de Jinping.

En 2018, los censores chinos prohibieron el lanzamiento de Christopher Robin, una adaptación cinematográfica de la historia de Winnie the Pooh, según Hollywood Reporter.

El sitio Web de HBO fue bloqueado en junio de 2018 después de que el comediante John Oliver, hiciera varias bromas en su programa sobre el parecido del presidente chino con el amigable osito de Disney.

La censura china también llegó a la ácida y satírica serie de televisión, South Park. De acuerdo con The New York Times, un episodio reciente de la última temporada de la serie titulado Band in China que muestra la forma en que Hollywood adapta su contenido para evitar ofender a los censores chinos, enfadó a los mismos.

Tras su emisión, los censores eliminaron clips y conversaciones entre usuarios sobre el capítulo en las principales plataformas sociales del país, como la red social Weibo. Las temporadas completas y los clips del programa también han desaparecido en Youku, el servicio de transmisión de Alibaba de acuerdo con Hollywood Reporter.