Los personajes de la nueva Looney Tunes no usarán pistolas en HBO Max

HBO Max

"¡Temporada de patos! ¡Temporada de conejos!" La famosa discusión entre Bugs Bunny y el Pato Lucas para librarse de la escopeta de Elmer Fudd parece ser cosa del pasado en la nueva versión de los cortos animados Looney Tunes, estrenada en HBO Max el 27 de mayo de 2020.

Peter Browngardt, showrunner de la nueva Looney Tunes, declaró a The New York Times que las pistolas y escopetas están prohibidas en la serie animada. "No aparecen armas de fuego. Pero podemos hacer violencia caricaturesca, como TNT y las cosas tipo ACME. Todas esas cosas con las que crecieron nuestros abuelos", explicó.

Un buen ejemplo de ello es el corto animado Dynamite Dance, disponible en YouTube, que muestra a Elmer Fudd persiguiendo a Bugs Bunny con una guadaña y con un yunque, pero sin recurrir a una emblemática escopeta de dos cañones. Lo mismo el irascible Sam Bigotes (Yosemite Sam), quien no dudaba en usar su pistola para caerle a tiros a Bugs Bunny. Eso no vuelve más.

La Looney Tunes original fue producida por Warner Bros. Pictures entre 1930 y 1969 para exhibirse en cines pero eventualmente se emitieron por televisión, adquiriendo gran popularidad entre las nuevas generaciones.

Los nuevos cortos animados, exclusivos de HBO Max, son protagonizados por personajes emblemáticos como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y Silvestre, Elmer Fudd, Porky Pig, el Coyote y el Correcaminos, entre otros.

Un reporte de Bloomberg del pasado 2 de junio de 2020 reveló que Looney Tunes fue la serie original más demandada en HBO Max desde su lanzamiento el 27 de mayo, de acuerdo a un informe de Parrot Analytics, firma que mide la popularidad de series de TV en base a las redes sociales, las calificaciones de los fanáticos y la piratería.

Según esta medición, en segundo lugar se ubicó The Not-Too-Late Show with Elmo, también dirigido al público infantil; y, en tercer lugar de las series originales más demandadas de HBO Max, se situó Love Life, pensada para una audiencia adulta.

El confinamiento en casa debido a la pandemia de COVID-19, con los niños en el hogar sin ir a la escuela, puede explicar por qué Looney Tunes generó tanto interés entre los espectadores de la nueva plataforma de streaming.