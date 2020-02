Personajes de The Mandalorian podrían tener sus propios spin-offs

Disney Plus

El futuro de Star Wars parece descansar por ahora en los hombros de The Mandalorian. En un encuentro con inversionistas esta semana, el presidente de Disney, Bob Iger, confirmó que la temporada 2 de la serie se estrenará en octubre y reveló algo mucho más importante: que Disney está evaluando producir spin-offs del show que emite Disney Plus.

Iger comentó, según registra TV Guide, que Disney está buscando "infundir a [The Mandalorian] con más personajes y luego conduciendo a esos personajes en direcciones propias, en forma de series". Es una referencia algo vaga a que la compañía quiere aprovechar la popularidad del show para lanzar otros proyectos del universo Star Wars en la plataforma de streaming.

¿Un show sobre el gremio de cazarrecompensas? ¿Una serie con las aventuras de Cara Dune (Gina Carano) como fugitiva? ¿Una miniserie sobre cómo Moff Gideon (Giancarlo Esposito) obtuvo el sable de luz negra de los mandalorianos? ¿Una serie sobre el mandaloriano con artillería pesada visto en el episodio tres titulado The Sin?

Por ahora, con la conclusión de la saga Skywalker en Star Wars: The Rise of Skywalker, estrenada en diciembre de 2019, Iger confirmó que las películas de la franquicia entran en pausa. "La prioridad para Star Wars en el corto plazo es televisión producida para Disney Plus".

Por eso no hubo anuncio en enero de nuevas películas de Star Wars. El foco está puesto ahora en la temporada 2 de The Mandalorian, en la serie de cuatro capítulos sobre Obi-Wan Kenobi (su rodaje se iniciará en enero de 2021) y en el show basado en el espía rebelde Cassian Andor (Diego Luna) de la película Rogue One.