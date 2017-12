CNET

Atención: Star Wars: Battlefront II estrena contenido de Star Wars: The Last Jedi, que se estrena mundialmente este 14 de diciembre.

La actualización del juego agrega de forma gratuita dos héroes que reconocerás rápidamente de la trilogía actual: Finn y Phasma. A esto debemos agregar que tendremos a nuestra disposición nuevos mapas y nuevas naves.

Desde luego no esperes que esta actualización de Star Wars: Battlefront II desvele detalles de la película. Los desarrolladores se han cuidado de no revelar ninguna escena o acción que te haga llegar a ninguna conclusión.

Electronics Arts dijo a través de un comunicado que para obtener la expansión gratis deberás iniciar sesión antes del 29 de diciembre en el videojuego. Si eres fan de la saga, debes saber que podrás disfrutar de nuevos mapas inspirados en la batalla de The Last jedi, en la que la Resistencia lucha contra los caminantes de la Primera Orden.

Esta nueva expansión del juego también incorpora nuevas misiones, en las cuales Iden Versio tendrá que descubrir nuevos secretos de la Primera Orden, relacionados desde luego con Star Wars: The Last Jedi, de la cual puedes leer nuestra opinión sin spoilers aquí.

Puedes ver el tráiler de la nueva actualización del videojuego a continuación.

Star Wars: The Last Jedi, no llegará solo a los cines, también lo hará al espacio, en donde podrán disfrutarla los astronautas de la Estación Espacial Internacional.